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 | Baran Aksoy

Ucuza döner satıyor diye kurşunladılar! Korku dolu anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde bir işletmeye silahlı saldırı gerçekleşti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, saldırının işletmenin ucuza döner sattığı için gerçekleştirildiği öe sürüldü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 15:27

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; bir işletmenin önüne gelen yüzleri maskeli 2 motosikletli, henüz bilinmeyen bir nedenle döner restoranına ve yanında bulunan rezidansa kurşun yağdırdı. Yaşanan o anlar işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, saldırganların kurşun yağdırmaya başladığı esnada çalışanların can havliyle kaçmaya ve saklanmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Ucuza döner satıyor diye kurşunladılar! Korku dolu anlar kamerada

13 KURŞUN İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaşanan hadisede, şans eseri yaralanan olmadığı da öğrenildi. Ekiplerin çevrede yaptığı incelemelerin ardından rezidans ve restorana toplamda 13 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Ucuza döner satıyor diye kurşunladılar! Korku dolu anlar kamerada

"DAHA ÖNCE MAHALLE GENELİNDE FİYATLARINIZ DÜŞÜK DEDİLER"

Motosikletli şüphelilerin kurşun yağdırdığı esnada restoranda olan işletme sahibi Ömer Fatih Ertuğrul, yaşanan o anlara ilişkin, "Dün akşam yine işletmemizdeydik. Akşam 10 buçuk sıralarında 7-8 el silah sesi duyduk. Ben ve personel kardeşimiz hemen tezgahın arkasına saklandık. Ne olduğunu henüz bilmiyoruz. 7 kurşun yanımızdaki rezidansta var 4 kurşun bizim camlarımızda var. Dükkanımızın camları zarar gördü. İçeriye iki üç kurşun girdi. Neden yapıldığı ile ilgili bir fikrimiz yok. Bize daha önce fiyatlarımızın mahalle geneline göre aşırı düşük olduğu söylenmişti. Bununla ilgili olabileceğini düşünüyoruz. Söyleyeceklerimiz bundan ibarettir. Endişelendik. Cam parçaları üzerime döküldüğü gibi masanın altına eğildim. Saldırıdan sonra dışarıya çıktığımızda hedef gözetilerek bize ateş edildiği söylendi. İki motorcu şahıstan bahsediliyor. Karakoldan motorun çalıntı olduğu söylendi bize. İki şahıs da maskeliymiş. Totalde 13 el ateş edip kaçmışlar" diye konuştu.

Ucuza döner satıyor diye kurşunladılar! Korku dolu anlar kamerada

100 LİRAYA DÖNER SATILDIĞI İÇİN KURŞUNLANDI İDDİASI

Henüz saldırının kesin nedeni bilinmezken, restoran sahibi Ömer Fatih Ertuğrul, işletmesinde yapmış olduğu bir kampanya nedeniyle daha önce uyarıldığını ifade ederken, gerçekleştirilen saldırının 100 liraya döner sattığı için olabileceğinden şüphelendiklerini kaydetti.

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