Uludağ'da kar sevinci: Sezonun ilk yağışı yüzleri güldürdü, kar topu oynamaya koştular

Bursa'da kış ayları kayak turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı başladı. Havaların soğumasıyla birlikte yağan kar yağmur beklentisindeki Bursalıları sevindi. Gece yarısı vatandaşlar zirveye akın ederek kar topu oynadı.

IHA
12.10.2025
12.10.2025
zirveleri hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesiyle hasretle bekledikleri kar yağışına kavuştu. Birkaç gündür süren sağanak yağışlar yerini kar yağışına bırakınca beyaz örtü oluştu.

Uludağ'da kar sevinci: Sezonun ilk yağışı yüzleri güldürdü, kar topu oynamaya koştular

Zirvede 5 santimetreye ulaşınca sezonun ilk kar sevincini yaşayanlar 'a çıkarak kar topu oynadı. ve turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sağanak yağışın ardından akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığı -1 ila 2 derece arasında seyrederken kar kalınlığı 5 santimetrenin üzerinde ölçüldü.

Uludağ'da kar sevinci: Sezonun ilk yağışı yüzleri güldürdü, kar topu oynamaya koştular

SICAKLIKLAR YENİDEN ARTIŞA GEÇECEK

Gece saatlerinde -1 derecede kar topu oynayan vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Genel Müdürlüğü verilerine göre Uludağ'da sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.

Uludağ'da kar sevinci: Sezonun ilk yağışı yüzleri güldürdü, kar topu oynamaya koştular
#bursa
#meteoroloji
#Uludağ
#kar yağışı
#kayak
#kış
#Yaşam
