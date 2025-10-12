Uludağ'da kar sevinci: Sezonun ilk yağışı yüzleri güldürdü, kar topu oynamaya koştular

Bursa zirveleri hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesiyle hasretle bekledikleri kar yağışına kavuştu. Birkaç gündür süren sağanak yağışlar yerini kar yağışına bırakınca beyaz örtü oluştu.

Zirvede kar yağışı 5 santimetreye ulaşınca sezonun ilk kar sevincini yaşayanlar Uludağ'a çıkarak kar topu oynadı. Kış ve kayak turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sağanak yağışın ardından akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığı -1 ila 2 derece arasında seyrederken kar kalınlığı 5 santimetrenin üzerinde ölçüldü.

SICAKLIKLAR YENİDEN ARTIŞA GEÇECEK

Gece saatlerinde -1 derecede kar topu oynayan vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Uludağ'da sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.