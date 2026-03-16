Ulusal Staj Programı başvuru bitti mi süre uzatıldı mı?

Ulusal Staj Programı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonuyla yürütülen ve üniversite öğrencilerinin kamu kurumları ile özel sektörde staj yapma fırsatı elde etmelerini hedefleyen bir kariyer girişimidir. Program, öğrencilerin akademik birikimlerini pratiğe dönüştürmelerine, iş dünyasını yakından tanımalarına ve mesleki deneyim kazanmalarına katkı sunmayı amaçlar. Ulusal Staj Programı’na yönelik başvuruların süresi uzatıldı.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU NE ZAMAN BİTECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlerin kariyer gelişimine destek olmayı hedefleyen Ulusal Staj Programı hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, programa ilişkin başvuruların 31 Mart tarihine kadar süreceğini duyurdu.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Liyakat temelli staj olanağı sağlayan program sayesinde üniversite öğrencileri, yetkinliklerine uygun alanlarda deneyim kazanma imkânı elde ediyor. Hem kamu kurumlarının hem de özel sektörde faaliyet gösteren öncü kuruluşların yer aldığı sistem, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Söz konusu staj programına ilişkin başvuru koşulları ve uygulama esasları hakkında ayrıntılı bilgilere, İŞKUR tarafından hazırlanan “https://ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr” internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

01.01.2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olan (01.01.1991 ve sonrasında doğan),

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olan (diğer sistemlerde eşdeğeri kabul edilen),

Türkiye ve KKTC’de öğrenimine devam eden;

Örgün öğretim veren ön lisans programlarının 1. ya da 2. sınıfında bulunan öğrenciler,

Örgün öğretim sunan lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıfında yer alan öğrenciler (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç),

Yurt dışındaki üniversitelerde eğitimini sürdüren (Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi) adaylar;

Örgün öğretim veren ön lisans programlarının 1. ya da 2. sınıf öğrencileri,

Örgün öğretim veren lisans programlarının 2., 3. ya da 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç),

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri programa başvuruda bulunabilmektedir.