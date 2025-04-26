Ümraniye'de kadın cinayeti: Sokak ortasında dehşet görüntü

Ümraniye’de gece saatlerinde sokakta başından vurulmuş bir kadın ölü bulundu. Olay sonrası cinayet şüphelisinin polise teslim olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Ümraniye'de bir kadın sokakta başından vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından şüpheli olduğu belirtilen kişinin polise giderek teslim olduğu öğrenildi.

Gece saat 22.45 sıralarında Finanskent Mahallesi 3125. Sokak’ta yaşanan olayda, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kadın, başından vurulmuş halde yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülen kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede detaylı çalışma yaptı. Sokak güvenlik şeridiyle kapatılarak delil arandı.

Olayın ardından cinayet şüphelisinin emniyete giderek teslim olduğu bilgisi paylaşıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.