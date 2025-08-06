Ümraniye'de şehirler arası otobüste yangın: Yolcular tahliye edildi!

Ümraniye'de seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 21.15 sıralarında Şerifali Mahallesi Alptekin Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 MAZ 141 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü, yanık kokusu alması nedeniyle otobüsü sağa çekti. Kokunun artması üzerine motor kısmını kontrol eden şoför ve çevredekiler, otobüsün motor kısmından alev aldığını fark etti.

Yangının büyümesi üzerine yolcular otobüsten tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan otobüse itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilirken, olayda yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Emrullah Barlas, "Otobüs ilk önce park halinde sağa yanaştı. Arkadan dumanlar çıkmaya başladı. Biz zaten otobüsün arkasındaydık. Benim arabam da oradaydı. Hemen müdahale ettik. Motor kısmından yanmaya başladı otobüs. Hemen yolcuları tahliye ettik valizleri indirdik. Tahliyeyi hızlı bir şekilde yaptık. İtfaiyemize de haber verdik. İtfaiye 5-10 dakika içerisinde geldi. Hemen müdahale yapıldı söndürüldü. Otobüste hasar var. Vatandaşlık görevini yaptık. Elimizden ne geliyorsa her zaman yapacağız. Bütün yolcuları tahliye ettik. Çok şükür zarar gören kimse yoktu. Yangın motor kısmından çıkmış. Hemen müdahale ettik insanları tahliye ettik. Zaten ondan sonra yangın başladı" dedi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüste hasar oluştu.