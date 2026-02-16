Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Ümraniye'deki dehşet evinde parçalara ayırarak katletmişlerdi! Khokimova'nın yakınları ilk kez konuştu: 'Oğlum aramış ama...'

İstanbul Ümraniye'de vahşet evinde öldürülen Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın parçalanmış uzuvları Fatih'te çöp konteynerinin içinde bulunmuştu. Ümraniye'deki evde bir kadının daha öldürüldükten sonra parçalara ayrıldığı belirlenirken, Khokimova'nın ağabeyi ve dini nikahlı birliktelik yaşadığı Erhan Dursun ilk kez konuştu. İşte detaylar...

ilçesindeki dehşet evinde 2 kadın korkunç şekilde katledildi. Önce Durdona Khokimova'nın daha sonra da Sayyora Ergashaliyeva’nın parçalanarak katledildiği ortaya çıktı. uyruklu D.A.U.T. ve ona yardım ettiği belirlenen G.A.K. 2 kadının uzuvlarını poşetleyerek kentin belirli semtlerindeki çöplere attı. Ceset parçalarını nasıl taşıdıkları kamera kayıtlarına yansırken, Khokimova'nın ağabeyi Eldor Djuraev ve dini nikahlı birliktelik yaşadığı Erhan Dursun hakkında ilk kez konuştu.

Ümraniye'deki dehşet evinde parçalara ayırarak katletmişlerdi! Khokimova'nın yakınları ilk kez konuştu: 'Oğlum aramış ama...'

Ümraniye'deki dehşet evinde parçalara ayırarak katletmişlerdi! Khokimova'nın yakınları ilk kez konuştu: 'Oğlum aramış ama...'

"SEVGİLİ YA DA DİNİ NİKAHLI DEĞİLLERDİ"

38 yaşındaki Erhan Dursun, "Yardımlar zincirinden dolayı böyle bir şey başına geldi, kişinin dini nikahı, sevgili oluşu da tamamen kendisi için hafifletici neden olması için söylediği beyanlar, asla öyle bir şey yok. İçimdekileri de tam söyleyemiyorum. 1 yıldan fazladır hem kendisini hem ailesini hem de ayrılma aşamasındaki eşini tanıyordu zaten, burada annesi ve ablasının yardım teşvikiyle eşimin ayağına zaten bağ oldu. Vahşice katletti, eşime konuşmak için fırsat vermemiş. Arkadaşlarına, gezmeye gideceğim demişti, alt kat komşumla 1 saat sonra Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezine gitmek için sözleşmişler. Akşam saat 23.00-24.00 civarıydı, yatmaya hazırlanıyorduk, bir an kapı çaldı. Oğlum koşarak açtı, ben de çıktım, 5-6 tane polis geldi. Sonra karakola götürdüler, sorgu odasına aldılar, 1-2 saat sonra da katilleri geldi. Bana bu şekilde öldüğünü söylemediler, sadece öldü dediler. İlk önce çok kabullenemedim. Zanlıları sadece sorgu odasının camından ilk içeri girdiler, koridorda yürürken gördüm, elleri ceplerinde, gayet rahat yürüyorlardı" dedi.

Ümraniye'deki dehşet evinde parçalara ayırarak katletmişlerdi! Khokimova'nın yakınları ilk kez konuştu: 'Oğlum aramış ama...'

"EŞİM BENİ ALDATSA YANINDA OĞLUMLA GİTMEZ"

Eşiyle zanlının ilişkisi olduğu iddialarını yalanlayan Dursun, "Eşim beni asla aldatmaz, yüzde 99 değil, yüzde 100 eminim ki beni aldatmaz çünkü aldatma amacı olsa zaten oraya oğlumla gitmez. Oğlum her şeyi konuşabilen, herkesle konuşabilen biri kesinlikle böyle bir şey olmaz. Annesine birinin temas etmesi bile oğlumu çok fazla rahatsız eder. Birisi ona mesaj attı ya mont ya da telefon için gitti, ikisinden biri o eve gitmesi için başka bir nedeni yok. Gittiği her yerden bana nerde olduğunu, hepsinin konumlarını, kimin yanında olduğunu söylerdi. Adalete güveniyorum, bu kadar vahşi bir cinayeti işlemiş birine en yüksek seviyede ceza verilmesini istiyoruz, İnşallah da öyle olacak. Eşimle ikili diyaloga kesinlikle girdiğini düşünmüyorum çünkü eşimin ses tonu yüksek, böyle bir kavgaya girse o mahalledeki insanlar çok rahat duyabilecek" şeklinde konuştu.

Ümraniye'deki dehşet evinde parçalara ayırarak katletmişlerdi! Khokimova'nın yakınları ilk kez konuştu: 'Oğlum aramış ama...'

"5 DAKİKA GEÇTİKTEN SONRA OĞLUM ANNESİNİ ARAMIŞ AMA..."

Sözlerini sürdüren Dursun, "Özbekistan'dan tanıştığını biliyorum, kız kardeşi 2 aya yakın da bizde kaldı. Öldüren kişinin ablası, bir kızı, 2 ay bizde kaldılar. Ailesinden 2 kişiyi tanıyoruz. Kişinin hanımı ve kız kardeşini, kendisinden hariç, eşimi tanımadan medyada yorum yapan insanlara çok şey söylemek istiyorum da zaten acımızı kabullenemedik, arkasında 2 çocuğu var. Eşim, etiyle, kemiğiyle kefilim asla onunla bir ilişkisi olamaz. Kendisinin 2 kızı, benim bir oğlum var. 2019'un ekim ayında tanıştık, bir arkadaşımın arkadaşıydı, yurt dışından gelmişti. 3-4 ay sonra da Esenler'de oturuyorduk, yanıma taşındı, ondan beri de beraberiz. Eşimin Özbekistan'da evli olduğu burada da birden fazla eşi olduğuyla bilgiler var. Özbekistan'da evli, 14 yıl önce eşinden ayrılmış, boşanamadı. Eşim olay yerine otobüsle gitmiş, eve yakın bir marketten oğlum bahsediyor önünde beklemişler. Annesi hemen geleceğini söylemiş. Aradan 5 dakika geçtikten sonra oğlum annesini arıyor, 14.45'te annesi cevap vermiyor. 15.17'de tekrar arıyor, cevap vermiyor, tekrar bir kere daha arama yapıyor, cevap vermiyor. Yanındaki kişi, oğlumu alıp taksiye bindiriyor. Taksici Aksaray metrosunun oraya getirmesini söylüyor, taksici orada indiriyor. Oğlum oradan eve yürüyerek geliyor. Muhtemelen oğlumu oyalamak için annesini tek içeri çağırdılar" dedi.

Ümraniye'deki dehşet evinde parçalara ayırarak katletmişlerdi! Khokimova'nın yakınları ilk kez konuştu: 'Oğlum aramış ama...'

"KABULLENEMİYORUZ, EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUZ"

Ailecek büyük üzüntü içinde olduklarını, zanlıların en ağır cezayı alması gerektiğini söyleyen Khokimova'nın ağabeyi Eldor Djuraev, "Olayı ailemden küçük kardeşimden ağlayarak öğrendim. Hemen Özbekistan'dan Türkiye'ye geldik. Ailecek bunu hala kabullenemiyoruz. Çok şoktayız ama en ağır cezayı almalarını istiyoruz. Böyle bir vahşetler biz hiçbir zaman duymadık. Hala kalbimiz parçalanıyor, diyecek söz bulamıyoruz. 2 kız çocuğunu sonuna kadar kendim sahipleneceğim" dedi.

