Umreye gitmek için uçağı beklemeye başladılar, gerçeği öğrenince şok geçirdiler

Sivas’ta umreye gitmek için bir firmayla anlaşan vatandaşlar havalimanında uzun süre uçağın gelmesini bekledi. Ancak böyle bir uçuşun olmadığını öğrenince dolandırıldıklarını fark ederek şikayetçi oldu.

HAVALİMANINDA UMREYE GİDECEKLERİNİ SANARAK UÇAĞI BEKLEDİLER

125 vatandaş, bir firmanın Sivas acentesine kutsal topraklara gidebilmek için binlerce para ödedi.Acentenin 26 Mart’ta uçuş olacağını bildirmesi üzerine havalimanında uçak bekleyen vatandaşlar, uçağın gelmemesi üzerine Üçlerbey Polis Merkezi'ne başvurdu. İlgili firmanın temsilcisi olduğu iddia edilen N.T.’den şikayetçi olan vatandaşlar, bir an evvel mağduriyetin giderilmesini talep etti.



Eşi ile birlikte umre için 3 bin dolar ödeme yaptığını ifade eden Hüseyin Canhisar, "Ramazan ayından önce umre için müracaat ettik. Eşim ve benim için 3 bin dolar ödedik. Günler, haftalar geçti, '26 Mart akşamı uçuş var' dediler. '26 Mart’ta Mekke’ye gideceğiz' dediler. Bizim şu an uçmamız lazımdı fakat muhatap bulamıyoruz. Bizim uçuşumuzla ilgili bilgi vermiyorlar. Burada toplanan herkes karakola şikâyet dilekçesi vermek için geldi. Polis merkezinde durumu inceliyorlar. Açıkçası firmanın Sivas acentesi tarafından dolandırıldık. Acente de bize cevap vermiyor. İşin doğrusu ortada kaldık" dedi.