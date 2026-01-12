Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Üniversitelerde 3 yıla düşecek bölümler! Üniversiteler 3 yıla ne zaman düşecek, hangi bölümlerde geçerli olacak?

Üniversiteler 3 yıla mı düşecek sorusu YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamanın ardından tekrardan gündeme geldi. YÖK Başkanı Özvar'ın yaptığı açıklamada başarılı olan öğrencilerin üniversiteyi 3 yılda bitirebilmesine ilişkin uygulamanın gelecek yıl itibarıyla hayata geçirileceğini belirtmişti. Aynı müfredatı veya güncellenmiş müfredatı daha kısa sürede bitirebilecek öğrencilerin önünü açmak istediklerini belirten YÖK Başkanı Özvar konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Öğrenciler tarafından ise üniversitelerde hangi bölümlerin 3 yıla düşeceği araştırılmaya başlandı. Peki üniversiteler 3 yıla ne zaman düşecek? YÖK'ün yeni düzenlemesiyle ilgili bilinen detaylar...

Üniversitelerde 3 yıla düşecek bölümler! Üniversiteler 3 yıla ne zaman düşecek, hangi bölümlerde geçerli olacak?
12.01.2026
12.01.2026
saat ikonu 13:59

Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar geçtiğimiz ay gerçekleştirilen "-Sektör İşbirliği Komisyonu"nda konuşma yaptı. YÖK Başkanı Özvar konuşmasında üniversitelerde eğitimlerin 3 yıla düşürülmesiyle ilgili bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtti. "Biz YÖK olarak üniversitelerimizle beraber, şartlarını taşıyan ve başarılı olan öğrencilerimizin daha kısa sürede yükseköğretimi bitirmeleri ve mezun olabilmelerinin önünü açmak istiyoruz." ifadelerini kullanan YÖK Başkanı Özvar, başarılı olan ve üniversitelerden erken mezun olmak isteyen öğrencilerin önünü açacaklarını açıkladı. YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarının ardından üniversiteler 3 yıla mı düşecek, ne zaman, hangi bölümlerde sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Üniversitelerde 3 yıla düşecek bölümler! Üniversiteler 3 yıla ne zaman düşecek, hangi bölümlerde geçerli olacak?

ÜNİVERSİTELER 3 YILA MI DÜŞECEK?

YÖK tarafından üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden öğrencilerin 3 yılda mezun olabilmelerine imkan sağlayan bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Düzenleme kapsamında öğrenciler 4 yıllık lisans bölümlerini istekleri ve başarıları doğrultusunda 3 yıla düşürebilme imkanı elde edecekler. Bu sayede başarılı olan öğrencilerin erkenden okulu bitirebilme imkanı sunulacak. Yeni modelde 12-14 haftalık dönemlerde 3 sömestr olacak ve akademik takvim ağustos ayında sona erecek. Yurt dışındaki yüksek lisans programlarına kabulün yeni düzenlemeyle birlikte kolaylaştırılması ve öğrencilerin istihdama daha erken kazandırılması planlanıyor.

Üniversitelerde 3 yıla düşecek bölümler! Üniversiteler 3 yıla ne zaman düşecek, hangi bölümlerde geçerli olacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN 3 YILA DÜŞECEK?

YÖK Başkanı Özvar tarafından açıklanan bilgilere göre üniversitelerden 3 yılda mezun olabilme imkanı sunan düzenleme önümüzdeki yıldan itibaren yürürlüğe girecek. YÖK Başkanı Özvar açıklamasında "Burada önemli olan şey, programların çıktıları, müktesebatının tarafından alındığının anlaşılması, test edilmesi ve teslim edilmesidir. Bizim yapmak istediğimiz şey, çocuğun alabileceği, elde edebileceği becerilerin bir kısmını müfredatın dışına çıkarmak değil. Aynı müfredatı veya güncellenmiş müfredatı daha kısa sürede bitirebilecek öğrencilerin önünü açmak istiyoruz. Yapmaya çalıştığımız esas olarak budur. Bu vesileyle çalışmalarımız önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilecektir." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerde 3 yıla düşecek bölümler! Üniversiteler 3 yıla ne zaman düşecek, hangi bölümlerde geçerli olacak?

ÜNİVERSİTELERDE HANGİ BÖLÜMLER 3 YILA DÜŞECEK?

Üniversitelerden 3 yılda mezun olma imkanının tıp fakülteleri haricindeki diğer bölümlerin tamamında uygulanması öngörülüyor. Yeni model sosyal bilimler, iletişim, iktisat, işletme ve benzeri alanlarda uygulanacak. Konuyla ilgili detayların ilerleyen aylarda YÖK tarafından resmi olarak duyurulması bekleniyor. Henüz düzenlemenin hangi bölümlerde uygulanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

