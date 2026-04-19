Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Üniversitelerde devam zorunluluğu kalkıyor mu yeni düzenlemede neler var? Öğrenci affı ve detaylar

Sosyal medya mecralarında kısa sürede yayılan “üniversitelerde devam zorunluluğu tamamen kaldırıldı” iddiaları, milyonlarca üniversite öğrencisi arasında ciddi bir heyecan oluşturdu. Özellikle X ve Instagram üzerinden paylaşılan ve bir “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ya da “YÖK kararı” olduğu ileri sürülen bu haberlerin doğruluk payı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kaynakları ile meclis gündemindeki yeni yasa teklifi doğrultusunda açıklığa kavuştu. Peki, üniversitelerde devam zorunluluğu kaldırılıyor mu, yeni düzenlemede hangi değişiklikler bulunuyor?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 20:16
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 20:16

Nisan ayı başından itibaren sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda, 2025-2026 Bahar Dönemi’nden başlayarak teorik derslerde devam şartının kaldırıldığı öne sürülmüştü. Eğitim alanındaki uzmanlar, sosyal ağlarda yayılan yanlış bilgilendirmelere karşı öğrencileri temkinli olmaları yönünde uyarıyor. Üniversite senatolarının, kendi akademik takvimleri ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde devam koşullarını belirleme yetkisine sahip olduğu hatırlatılırken; derslere katılım göstermeyen öğrencilerin “devamsızlık nedeniyle başarısız sayılma” riskiyle karşılaşabileceği ifade ediliyor.

ÜNİVERSİTELERDE DEVAM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?

Öğrenciler arasında oluşan bu bilgi karmaşasının temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen 30 maddelik yeni Yükseköğretim Kanunu teklifi bulunuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hazırlanan ve teknik çalışmaları tamamlanma sürecine yaklaşan teklif, devamsızlık düzenlemesinden çok kapsamlı bir “” düzenlemesine odaklanıyor.

Temmuz 2022 sonrasında ilişiği kesilen öğrenciler için koşulsuz, bu tarihten önce kaydı silinenler için ise belirli şartlar çerçevesinde geri dönüş olanağı sağlanması planlanıyor.

Bazı teorik derslerin uzaktan öğretim ya da “ekstern” (dışarıdan) modelle izlenebilmesine yönelik altyapı çalışmalarının genişletilmesi hedefleniyor; ancak bu durum, tüm öğrenciler açısından devam mecburiyetinin ortadan kalktığı anlamını taşımıyor.

Af düzenlemesi kapsamında dönüş yapacak öğrenciler için geçmiş dönemlere ait mali yükümlülüklerin hafifletilmesi de gündemde yer alıyor.

