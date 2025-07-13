İzmir'de korkutan yangın

İzmir Urla'da makilik alanda korkutan bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, hem havadan hem de karadan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Urla ilçesi Naipli Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak, 13 helikopter, 34 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yangın ekiplerin hummalı çalışmasıyla kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.