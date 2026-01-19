Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Üsküdar Beşiktaş vapur seferi iptal mi? 19 Ocak vapur seferlerinde son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre beklenen kar yağışı İstanbul'da etkili oldu. Milyonlarca kişi beyaz örtü ile güne başlarken vapur seferleri iptal mi merak edildi. Olumsuz hava şartları olduğunda Üsküdar Beşiktaş vapur seferi gibi birçok sefer iptal edilebiliyor.

Üsküdar Beşiktaş vapur seferi iptal mi? 19 Ocak vapur seferlerinde son durum
Gece saatlerinde başlayan gün boyu aralıklarla devam ederken ile ulaşım sağlayacak olanlar bugün vapur seferlerinin iptal olup olmama durumunu araştırdı.

ÜSKÜDAR BEŞİKTAŞ VAPUR SEFERİ İPTAL Mİ?

'da etkili olan kar yağışı sonrası araçlar zor anlar yaşarken karın tadını çocuklar çıkardı. Gece saatlerinde başlayan yağış sabaha karşı şiddetini artırırken İstanbul, kara teslim oldu. Vapur kullanacak olanlar ise seferlerin son durumunu araştırdı. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre seferinde iptal karar bulunmuyor.

Üsküdar Beşiktaş vapur seferi iptal mi? 19 Ocak vapur seferlerinde son durum

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ 19 OCAK?

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması
Uzun Boğaz Turu
14.00 Kabataş-Kadıköy -Adalar Hattı seferinin Kadıköy İskelesine uğraması

Bilgilerinize sunarız."

#istanbul
#beşiktaş
#Üsküdar
#vapur
#sefer iptali
#kar yağışı
#Yaşam
