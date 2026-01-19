Üsküdar Beşiktaş vapur seferi iptal mi? 19 Ocak vapur seferlerinde son durum

Kategoriler
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu aralıklarla devam ederken vapur ile ulaşım sağlayacak olanlar bugün vapur seferlerinin iptal olup olmama durumunu araştırdı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası araçlar zor anlar yaşarken karın tadını çocuklar çıkardı. Gece saatlerinde başlayan yağış sabaha karşı şiddetini artırırken İstanbul, kara teslim oldu. Vapur kullanacak olanlar ise seferlerin son durumunu araştırdı. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre Üsküdar Beşiktaş seferinde iptal karar bulunmuyor.
Şehir Hatları tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:
"Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır.
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması
Uzun Boğaz Turu
14.00 Kabataş-Kadıköy -Adalar Hattı seferinin Kadıköy İskelesine uğraması
Bilgilerinize sunarız."