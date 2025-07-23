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 | Onur Kaya

Üsküdar'da korkutan yangın! Çatıda mangal keyfi kötü bitti

Üsküdar'da 3 katlı binanın çatı katında oturan iki kişinin mangal keyfi kötü bitti. Mangal sırasında sıçrayan alevin çatıdaki ahşabı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.

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Üsküdar'da korkutan yangın! Çatıda mangal keyfi kötü bitti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 03:40
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 03:45

'un ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.

MANGAL ALEVİ ÇATIYI TUTUŞTURDU

Küplüce Mahallesi Rıza Bey Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katındaki barbeküden sıçrayan alevlerin ahşap aksamları tutuşturması sonucu çıktı.

Üsküdar'da korkutan yangın! Çatıda mangal keyfi kötü bitti

Yangına müdahale etmek isteyen bina sakinleri başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'da korkutan yangın! Çatıda mangal keyfi kötü bitti

Yan binada oturan bir kişi, hortumla su tutarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Üsküdar'da korkutan yangın! Çatıda mangal keyfi kötü bitti

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı katında hasar oluştu.

Üsküdar'da korkutan yangın! Çatıda mangal keyfi kötü bitti

"EVDEKİLERİ AŞAĞI İNDİREMEDİK"

Yangına müdahale eden çevredeki binanın güvenlik görevlisi Barış Ferhatoğlu, kulübede çatıya doğru bakarken dumanları fark ettiğini söyledi.

Üsküdar'da korkutan yangın! Çatıda mangal keyfi kötü bitti

Yukarı çıktıklarında evdekilerin hortumla alevleri söndürmeye çalıştığını söyleyen Barış Ferhatoğlu, "Yerden aldığım tişörtle adamın ağzını kapattım. İki kişilerdi, aşağıya indirmeye çalıştık, inmediler. İtfaiye gelene kadar yangını söndürmeye çalıştılar. Sonra itfaiye geldi, bir daha çıkıp indirdim aşağıya. İtfaiyeciler yangını söndürdü. Yangın barbeküden dolayı çıktı.'' diye konuştu.

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ETİKETLER
#yangın
#itfaiye
#Üsküdar
#İstanbul
#Çatı Yangını
#Barbekü
#Yaşam
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