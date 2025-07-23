Üsküdar'da korkutan yangın! Çatıda mangal keyfi kötü bitti

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.

MANGAL ALEVİ ÇATIYI TUTUŞTURDU

Küplüce Mahallesi Rıza Bey Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katındaki barbeküden sıçrayan alevlerin ahşap aksamları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek isteyen bina sakinleri başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yan binada oturan bir kişi, hortumla su tutarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı katında hasar oluştu.

"EVDEKİLERİ AŞAĞI İNDİREMEDİK"

Yangına müdahale eden çevredeki binanın güvenlik görevlisi Barış Ferhatoğlu, kulübede çatıya doğru bakarken dumanları fark ettiğini söyledi.

Yukarı çıktıklarında evdekilerin hortumla alevleri söndürmeye çalıştığını söyleyen Barış Ferhatoğlu, "Yerden aldığım tişörtle adamın ağzını kapattım. İki kişilerdi, aşağıya indirmeye çalıştık, inmediler. İtfaiye gelene kadar yangını söndürmeye çalıştılar. Sonra itfaiye geldi, bir daha çıkıp indirdim aşağıya. İtfaiyeciler yangını söndürdü. Yangın barbeküden dolayı çıktı.'' diye konuştu.