Türkiye İş Kurumu koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı kapsamında adayların akademik başarıları, yabancı dil seviyeleri, sosyal ve gönüllülük faaliyetleri ile çeşitli yetkinlikleri göz önünde bulundurularak puanlama gerçekleştiriliyor. Bu değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra sonuçlar duyurulacak. Normal koşullarda 16 Mart 2026 tarihinde sona ermesi planlanan başvuru süreci, yoğun ilgi ve öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda 31 Mart 2026 saat 23:59’a kadar uzatılmıştı. Başvuru süresinin tamamlanmasıyla birlikte sistem, öğrencilerin beyan ettiği belgelerin incelenmesi ve puanlama sürecine yöneldi.

HABERİN ÖZETİ USP Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? Türkiye İş Kurumu koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı (USP) kapsamında adayların değerlendirme süreci tamamlanmak üzere olup sonuçlar merakla beklenmektedir. Adaylar akademik başarıları, yabancı dil seviyeleri, sosyal ve gönüllülük faaliyetleri ile çeşitli yetkinlikleri göz önünde bulundurularak puanlanmaktadır. Yoğun ilgi ve öğrenci talepleri doğrultusunda başvuru süresi 31 Mart 2026 saat 23:59'a kadar uzatılmıştır. Sonuçların açıklanacağı kesin bir tarih netleşmemiş olsa da, önceki yıllardaki takvime göre Mayıs 2026 içerisinde yeterlilik puanlarının duyurulması ve staj tekliflerinin iletilmeye başlanması öngörülmektedir. Adaylar başvuru sonuçlarını ve staj tekliflerini Kariyer Kapısı platformu üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak takip edebileceklerdir.

USP SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmi takvime göre sonuçların açıklanacağı kesin bir tarih henüz netleşmemiş olsa da, önceki yıllardaki uygulama takvimi bu konuda önemli ipuçları sunuyor. 2025 yılında başvuruların Mart ayında tamamlanmasının ardından stajyer havuzu Mayıs ayının ikinci yarısında işverenlerin erişimine açılmıştı. 2026 yılı için de benzer bir takvimin uygulanması ve Mayıs 2026 içerisinde öğrencilerin yeterlilik puanlarının duyurularak staj tekliflerinin iletilmeye başlanması öngörülüyor.

USP SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

Ulusal Staj Programı, Türkiye'nin en şeffaf ve objektif yerleştirme sistemlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Adaylar; Akademik Performans (Not ortalaması, bölüm başarısı vb.), Sanatsal ve Sosyal Faaliyetler, Sportif Başarılar gibi ölçütler üzerinden puanlandırılıyor. İşverenler, stajyer havuzunda adayların isimlerini ve üniversitelerini görmeden, yalnızca bu yeterlilik puanlarına göre teklif iletiyor. Adaylar, başvuru sonuçlarını ve kendilerine iletilen staj tekliflerini Kariyer Kapısı platformu üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak takip edebilecek. Uzmanlar, öğrencilerin bu süreçte e-posta bildirimlerini ve Kariyer Kapısı platformunu düzenli biçimde kontrol etmelerini öneriyor.