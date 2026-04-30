Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

USP Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

2026 Ulusal Staj Programı sonuçları için bekleyiş devam ederken, başvuru yapan yüz binlerce öğrenci yapılacak resmi duyuruya odaklanmış durumda. Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl programa 333 bin başvuru yapıldı ve yaklaşık 200 bin öğrencinin staj fırsatından faydalanması amaçlanıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme aşaması başlatıldı. Peki, USP Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
USP Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 17:39

Türkiye İş Kurumu koordinasyonunda yürütülen kapsamında adayların akademik başarıları, yabancı dil seviyeleri, sosyal ve gönüllülük faaliyetleri ile çeşitli yetkinlikleri göz önünde bulundurularak puanlama gerçekleştiriliyor. Bu değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra sonuçlar duyurulacak. Normal koşullarda 16 Mart 2026 tarihinde sona ermesi planlanan başvuru süreci, yoğun ilgi ve öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda 31 Mart 2026 saat 23:59’a kadar uzatılmıştı. Başvuru süresinin tamamlanmasıyla birlikte sistem, öğrencilerin beyan ettiği belgelerin incelenmesi ve puanlama sürecine yöneldi.

HABERİN ÖZETİ

USP Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Türkiye İş Kurumu koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı (USP) kapsamında adayların değerlendirme süreci tamamlanmak üzere olup sonuçlar merakla beklenmektedir.
Adaylar akademik başarıları, yabancı dil seviyeleri, sosyal ve gönüllülük faaliyetleri ile çeşitli yetkinlikleri göz önünde bulundurularak puanlanmaktadır.
Yoğun ilgi ve öğrenci talepleri doğrultusunda başvuru süresi 31 Mart 2026 saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.
Sonuçların açıklanacağı kesin bir tarih netleşmemiş olsa da, önceki yıllardaki takvime göre Mayıs 2026 içerisinde yeterlilik puanlarının duyurulması ve staj tekliflerinin iletilmeye başlanması öngörülmektedir.
Adaylar başvuru sonuçlarını ve staj tekliflerini Kariyer Kapısı platformu üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak takip edebileceklerdir.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
USP Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

USP SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmi takvime göre sonuçların açıklanacağı kesin bir tarih henüz netleşmemiş olsa da, önceki yıllardaki uygulama takvimi bu konuda önemli ipuçları sunuyor. 2025 yılında başvuruların Mart ayında tamamlanmasının ardından stajyer havuzu Mayıs ayının ikinci yarısında işverenlerin erişimine açılmıştı. 2026 yılı için de benzer bir takvimin uygulanması ve Mayıs 2026 içerisinde öğrencilerin yeterlilik puanlarının duyurularak staj tekliflerinin iletilmeye başlanması öngörülüyor.

USP Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

USP SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

Ulusal Staj Programı, Türkiye'nin en şeffaf ve objektif yerleştirme sistemlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Adaylar; Akademik Performans (Not ortalaması, bölüm başarısı vb.), Sanatsal ve Sosyal Faaliyetler, Sportif Başarılar gibi ölçütler üzerinden puanlandırılıyor. İşverenler, stajyer havuzunda adayların isimlerini ve üniversitelerini görmeden, yalnızca bu yeterlilik puanlarına göre teklif iletiyor. Adaylar, başvuru sonuçlarını ve kendilerine iletilen staj tekliflerini platformu üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak takip edebilecek. Uzmanlar, öğrencilerin bu süreçte e-posta bildirimlerini ve Kariyer Kapısı platformunu düzenli biçimde kontrol etmelerini öneriyor.

ETİKETLER
#ulusal staj programı
#kariyer kapısı
#Akademik Başarı
#Usp Sonuçları
#Staj Başvurusu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.