Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ütünüzün tabanı karardıysa sakın çöpe atmayın! Eczaneden alacağınız tek bir ağrı kesici hap ile saniyeler içinde ütünüzü ayna gibi yapabilirsiniz

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 11:00
1
Ütünüzün tabanı karardıysa sakın çöpe atmayın! Eczaneden alacağınız tek bir ağrı kesici hap ile saniyeler içinde ütünüzü ayna gibi yapabilirsiniz

Ev işleri arasında fiziksel olarak en çok efor gerektiren ve en ufak bir dikkatsizlikte kıyafetleri kullanılamaz hale getiren işlemlerin başında ütü yapmak gelir. Yanlış ısı ayarı, sentetik kumaşların tabana eriyip yapışması veya şebeke suyundan kaynaklanan yoğun kireçlenme, zamanla o pürüzsüz ütü tabanını kapkara, yapışkan ve yanık kokan bir enkaza dönüştürür. Kararmış bir ütüyle işlem yapmak, en sevilen gömleklerin veya pahalı ipek bluzların üzerinde sarı yanık izleri bırakmak anlamına gelir. Çoğu kişi bu yanık tabakayı temizlemek için mutfaktaki bulaşık süngerinin sert kısmını, hatta bıçak ucu gibi delici aletleri kullanarak ütünün teflon veya seramik yüzeyini tamamen çizer ve cihazı çöpe atılacak hale getirir. Oysa evdeki eczane dolabında duran, baş ağrısı için içilen sıradan ve ucuz parasetamol hapı, kimya biliminin sunduğu en şaşırtıcı reaksiyonlardan biriyle bu kapkara lekeleri saniyeler içinde eritip yok edecek güce sahip.

Modern ev aletleri son derece hassas kaplamalara sahiptir ve temizliklerinde yapılan en küçük bir mekanik hata, cihazın ömrünü anında bitirir. Ütü tabanındaki yanıklar, aslında yüksek ısıda karbonlaşmış plastik veya sentetik iplik kalıntılarıdır. Bu karbonlaşmış yapıyı fiziksel olarak kazımaya çalışmak yerine, ısıyla tepkimeye giren organik çözücüler kullanmak gerekir.

KARBONLAŞMIŞ LEKELER VE PARASETAMOLÜN KİMYASAL TEPKİMESİ

Eczanelerde reçetesiz satılan ve en yaygın ağrı kesici etken maddesi olan parasetamol, sadece insan vücudundaki ağrı reseptörlerini bloke etmekle kalmaz. Parasetamol hapı yüksek ısıya maruz kaldığında eriyerek sıvı ve jelatinimsi bir asit formuna dönüşür. Bu erimiş madde, karbonlaşmış yanık lekelerinin üzerine uygulandığında moleküler bir çözülme başlatır.

Parasetamol, ütünün tabanındaki o kapkara, taşlaşmış sentetik kalıntıları kendi içine çekerek sıvılaştırır. Yani hap, lekeyi fiziksel olarak kazımaz; lekeyi eriterek kumaşın yanmış dokusunu tabandan tamamen ayırır. Piyasada satılan ve solunduğunda akciğerlere zarar veren ağır kimyasal ütü temizleyicilerin aksine, bu yöntem tamamen kokusuz, zahmetsiz ve saniyeler içinde sonuç veren kusursuz bir bilimsel hiledir.

UYGULAMA ADIMLARI İLE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu sihirli temizliği gerçekleştirirken cihazın kaplamasına zarar vermemek ve işlemi güvenli bir şekilde tamamlamak için takip edilmesi gereken adımlar şu şekilde:

Hazırlık ve Isıtma: İşleme başlamadan önce ütünün su haznesi tamamen boşaltılır. Ütünün fişi prize takılır ve ısı ayarı en yüksek (genellikle pamuklu/keten) seviyesine getirilir. Ütünün tam anlamıyla ısınması ve tabanının kızgın hale gelmesi reaksiyonun başlaması için hayati önem taşır.

Doğru Hap Seçimi: Temizlik için kullanılacak ağrı kesicinin dışı şeker kaplı veya jel kapsül olmamalıdır. Dışı pürüzsüz ve renkli olan haplar tabanda daha çok yanık oluşturur. Standart, beyaz renkli ve toz preslenmiş bir parasetamol tableti kullanmak şarttır.

Cımbız İle Müdahale: Ütü son derece sıcak olduğu için hapı kesinlikle çıplak elle tutmamak gerekir. Bir cımbız veya metal maşa yardımıyla sıkıca tutulan parasetamol hapı, ütünün o kapkara yanık bölgelerinin üzerine hafifçe bastırılarak dairesel hareketlerle gezdirilir.

Erime ve Sökülme Aşaması: Hap kızgın tabana değdiği an erimeye ve su gibi akmaya başlar. Eriyen sıvı, yanık lekelerini anında çözer. Hap küçüldükçe yeni bir hapla işleme devam edilir.

Son Silme ve Parlatma İşlemi: Hapın erittiği yanık kalıntıları henüz sıcakken, ütünün tabanı temiz, kalın ve yüzde yüz pamuklu bir havluya bastırılarak sertçe silinir (sentetik bezler anında eriyip tekrar yapışır). Ütünün deliklerine kaçan hap kalıntıları varsa, su haznesine bir miktar su konup şok buhar düğmesine basılarak gözenekler tamamen temizlenir.

İşlem bittiğinde tabanın fabrikadan yeni çıkmış gibi pırıl pırıl olduğu görülecektir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.