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 | Yusuf Özgür Bülbül

Uyarı yapan müezzini bıçakladı: O anlar kamerada!

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 22:17

'de bir müezzini, kullanılan bir apartı bulmasının ardından uyardığı şahıs tarafından bacağından bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Uyarı yapan müezzini bıçakladı: O anlar kamerada!


Olay, merkez Akdeniz Mahallesi Çilek Mahallesi'ndeki Güneyli Camii'nde yaşandı. İddiaya göre, camide görevli müezzin Ömer Tekdemir, uyuşturucu madde kullanılan bir aparatı bulduktan sonra cami bahçesinde mahalle sakini olmayan bir şahsı fark edip uyardı. Şahıs, bıçakla müezzini bacağından yaraladı. Camideki vatandaşlar şahsı etkisiz hale getirerek, polise haber verdi. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekibine teslim edildi.

APARATI GÖSTERDİ

Yaralanan Tekdemir, uyuşturucu madde kullanılan aparatı göstererek, şahsın kendisini bıçakladığını söyledi. Geçtiğimiz cuma günü uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde cemaati bilgilendirdiğini aktaran Tekdemir, bıçaklansa da, ölse de mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

GÖZALTINA ALINDI

Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde oturan şüphelinin hızla kalkıp gelerek müezzini bıçaklama anları yer aldı. Gözaltına alınan ve ismini söylemediği öğrenilen şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.

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ETİKETLER
#uyuşturucu
#mersin
#bıçaklanma
#cami
#Musteri_atagi
#Yaşam
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