Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 41 şüpheli yakalandı

Bursa’da emniyet güçleri uyuşturucu operasyonunun düğmesine bastı. Yürütülen soruşturma kapsamında, özel harekât, çevik kuvvet, dedektör köpekler, İHA’lar ve 100 ekiple toplam 600 personel katıldı. Şafak operasyonunda tüm adreslere ve TIR'lara eş zamanlı baskın düzenlendi.

41 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adreslerde ve arama yapılan tırlarda, 2 kilo 700 gram kokain, bin 500 kök Hint keneviri bitkisi, 30 bin adet ecstasy hap, 2 kilo 300 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 250 gram esrar, 160 adet sentetik ecza, 35 gram sentetik kannabinoid madde 41 şüpheliyle birlikte yakalandı. Ayrıca operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 180 bin TL nakit para da ele geçirildi.



İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonda nefes kesen anlar ise kameraya anbean yansıdı.