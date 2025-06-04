Uyuşturucu tacirlerine darbe! 73 torbacı yakalandı

Bakan Yerlikaya, Muğla'da uyuşturucu tacirlerine büyük operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında 73 torbacının yakalandığını duyurdu.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

“NARKOKAPAN-MUĞLA operasyonumuzda 73 torbacı gözaltına alındı.”

43'ü tutuklandı.

30'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Uyuşturucu Madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak Muğla'da 4 gün önce gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda; 73 torbacı yakalandı.

Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı.

“Torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları, Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Operasyonumuzun hazırlıkları 4 ay sürdü. Bu 4 aylık süreçte, Muğla’daki ilçeler tekrar mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi. Ve operasyona başladık.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca; Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinde; 512 Jandarma Timi, 2 Komando Timi, 5 Motorlu Asayiş Timi ve 6 Özel eğitimli Narkotik Köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.