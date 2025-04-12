Uzaklaştırma kararı yetmedi! Boşanma aşamasındayken eşya almaya gitti can verdi

İstanbul’un Esenler ilçesinde, boşanma sürecindeki bir kadın, eşyalarını almak için gittiği eski eşinin evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olay, Fatih Mahallesi 223. Sokak’ta meydana geldi. Bir süre önce evi terk eden ve hakkında uzaklaştırma kararı aldıran 34 yaşındaki Sevilay Y., arkadaşlarıyla birlikte şahsi eşyalarını almak üzere 37 yaşındaki eşi Şaban Y.’nin evine gitti.

Evde taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Şaban Y., yanında bulunan bıçakla Sevilay Y.’yi ağır şekilde yaraladı. Saldırının ardından aynı bıçakla kendine de zarar veren Şaban Y., intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sevilay Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şaban Y.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.