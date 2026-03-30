Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Uzun köklü gelenek: Muska! Günün her saatinde mest ediyor

Çankırı'da her saat tercih edilen özellikle kahvaltılarda tost yerine tüketilen 'muska' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 11:48

Türkiye'nin yıllardır yemek kültürü pek çok turist tarafından ilgi görüyor. Binlerce yıllık damaklarda iz bırakıyor.

HABERİN ÖZETİ

Uzun köklü gelenek: Muska! Günün her saatinde mest ediyor

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Çankırı'nın coğrafi işaret belgesi alan ve yıllardır lezzeti korunan muska, hem yerli hem de yabancı turistler tarafından günün her saati tercih edilen yöresel bir lezzettir.
Muska, ince ekmek arasına küpecik peyniri konulup bol tereyağı ile sacda pişirilerek hazırlanır.
Sabahları tost yerine pratik bir alternatif olarak, geceleri ise pratik bir yemek olarak tercih edilir.
Coğrafi işaret belgesi ile lezzeti tescillenmiştir.
Aşçı Nuray Pulat, muskanın hafifliği ve kolay sindirilebilirliği sayesinde günün her saatinde tüketilebildiğini belirtmiştir.
Gençlerin de damak tadına uygun olduğu için yoğun ilgi gördüğü ifade edilmiştir.
Özlem Karaçör, muskayı genellikle kahvaltıda yemeyi tercih ettiklerini söylemiştir.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Coğrafi işaret belgesi alarak lezzetini tescilleyen muska, Çankırı’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor. Yıllardır lezzeti korunan muska, sabahları tost, geceleri ise pratik yemek olarak tercih ediliyor. İnce ekmeğin içerisine küpecik peyniri yerleştirilip daha sonra bol tereyağıyla sacda pişirilmesi ile hazırlanan muska, kentteki vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor.

Uzun köklü gelenek: Muska! Günün her saatinde mest ediyor

"GÜNÜMÜZDE TOST YERİNE TERCİH EDİLİYOR"

Muskanın tost yerine tercih edildiğini söyleyen Aşçı Nuray Pulat, "Çankırı’da geçmişten günümüze uzanan köklü bir gelenek olan ince ekmek ve küpecik peyniriyle hazırlanan muska, bugün hala sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Mayasız olarak yapılan ince ekmek, hafifliği ve kolay sindirimi sayesinde günün her saatinde rahatlıkla tüketilebilmektedir. Özellikle pratik olması nedeniyle günümüzde tost yerine tercih ediliyor. Çankırı halkı bu ürünü sıklıkla sofralarında bulundurur. Gençlerinde damak tadına uygun olmasından dolayı yoğun ilgi görüyor" diye konuştu.

"MUSKAYI BİZ GENELDE KAHVALTIDA YEMEYİ TERCİH EDİYORUZ"

Kahvaltıda muska yemeyi tercih ettiğini söyleyen Özlem Karaçör ise "Çankırı’nın coğrafi işaretli yemeği olan küpecik peynirli muskayı biz genelde kahvaltıda yemeyi tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Yöresel Yemekler
#Kahvaltılık
#Çankırı Muska
#Coğrafi Işaretli Lezzet
#Küpecik Peyniri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.