Türkiye'nin yıllardır yemek kültürü pek çok turist tarafından ilgi görüyor. Binlerce yıllık yöresel yemekler damaklarda iz bırakıyor.

HABERİN ÖZETİ Uzun köklü gelenek: Muska! Günün her saatinde mest ediyor Çankırı'nın coğrafi işaret belgesi alan ve yıllardır lezzeti korunan muska, hem yerli hem de yabancı turistler tarafından günün her saati tercih edilen yöresel bir lezzettir. Muska, ince ekmek arasına küpecik peyniri konulup bol tereyağı ile sacda pişirilerek hazırlanır. Sabahları tost yerine pratik bir alternatif olarak, geceleri ise pratik bir yemek olarak tercih edilir. Coğrafi işaret belgesi ile lezzeti tescillenmiştir. Aşçı Nuray Pulat, muskanın hafifliği ve kolay sindirilebilirliği sayesinde günün her saatinde tüketilebildiğini belirtmiştir. Gençlerin de damak tadına uygun olduğu için yoğun ilgi gördüğü ifade edilmiştir. Özlem Karaçör, muskayı genellikle kahvaltıda yemeyi tercih ettiklerini söylemiştir.

Coğrafi işaret belgesi alarak lezzetini tescilleyen muska, Çankırı’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor. Yıllardır lezzeti korunan muska, sabahları tost, geceleri ise pratik yemek olarak tercih ediliyor. İnce ekmeğin içerisine küpecik peyniri yerleştirilip daha sonra bol tereyağıyla sacda pişirilmesi ile hazırlanan muska, kentteki vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor.

"GÜNÜMÜZDE TOST YERİNE TERCİH EDİLİYOR"

Muskanın tost yerine tercih edildiğini söyleyen Aşçı Nuray Pulat, "Çankırı’da geçmişten günümüze uzanan köklü bir gelenek olan ince ekmek ve küpecik peyniriyle hazırlanan muska, bugün hala sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Mayasız olarak yapılan ince ekmek, hafifliği ve kolay sindirimi sayesinde günün her saatinde rahatlıkla tüketilebilmektedir. Özellikle pratik olması nedeniyle günümüzde tost yerine tercih ediliyor. Çankırı halkı bu ürünü sıklıkla sofralarında bulundurur. Gençlerinde damak tadına uygun olmasından dolayı yoğun ilgi görüyor" diye konuştu.

"MUSKAYI BİZ GENELDE KAHVALTIDA YEMEYİ TERCİH EDİYORUZ"

Kahvaltıda muska yemeyi tercih ettiğini söyleyen Özlem Karaçör ise "Çankırı’nın coğrafi işaretli yemeği olan küpecik peynirli muskayı biz genelde kahvaltıda yemeyi tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.