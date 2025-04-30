Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı! 136 yaşındaki dede Atatürk anısını anlattı

Batman'da yaşayan 136 yaşındaki Mehmet Reşit dede, uzun yaşamasının sırrını gençliğinde sevdiği kızdan aldığı bedduaya bağlıyor. Atatürk ile birlikte savaştığını söyleyen yaşlı adam, askerlik anısını da paylaşırken bugüne kadar yaptığı 3 evlilikten 28 çocukla 250 torunu bulunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı! 136 yaşındaki dede Atatürk anısını anlattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 20:05
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 20:05

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyünde yaşamını sürdüren 136 yaşındaki Mehmet Reşit dede, yakın tarihte yaşanan olayları berrak hafızasıyla hatırlıyor, hâtıraları ve tecrübesiyle insanları kendine hayran bırakıyor. Hacı Mehmet Reşit Ak, uzun ömürlü olmasının sırrını başta her öğünde yoğurt yemek, çok çalışmak, temiz hava, temiz su, organik ve bitkisel ürünler ile beslenmesine borçlu olduğunu söyledi.

"ATATÜRK'Ü DAİMA GÖRÜRDÜM"

Atatürk'ü daima gördüğünü ve Yunanlara karşı Atatürk ile birlikte savaşa katıldığını belirten Mehmet Reşit Ak, "Ben 136 yaşındayım. Atatürk'ü daima görürdüm. Bir defasında çağırdı bizi ve onunla birlikte mağaralara sığınan Yunanlara karşı savaştık. Aldı bizi götürdü mağara çarpışmasına. Oraya gittiğimizde Yunanlar orayı tutmuştu. Onlarla çarpışarak kaçmalarını sağladık. Hepsini denizlere döktük. Mağaralar bölgesini onlardan kurtardıktan sonra tekrar döndük" dedi.

Uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı! 136 yaşındaki dede Atatürk anısını anlattı

"3 DEFA EVLENDİM"

Kalabalık bir aileye sahip olduğunu ve 3 defa evlendiğini belirten Mehmet Reşit dede, 80 yıl önce vefat eden babasına ait fotoğrafa ve evinin duvarına astığı gençlikte çektirdiği fotoğrafına da göz gibi bakarak günümüze kadar taşıdı. Cumhuriyetin ilanından önce 10 yıl boyunca Afyon'a taşınmak zorunda kaldıklarını belirten Mehmet Reşit dede, "Bölgede yaşanan olaylardan sonra Afyon'a göç etmemiz istendi. Daha sonra cumhuriyetin ilan edilmesiyle Atatürk'ün kararıyla tekrar bölgeye gelmemize izin verildi. Biz de tekrar doğup büyüdüğümüz bu topraklara gelerek tekrar yerleştik" diye konuştu.

Uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı! 136 yaşındaki dede Atatürk anısını anlattı

"YAŞADIĞIM HİÇBİR ŞEYE PİŞMAN DEĞİLİM"

Hayatı boyunca herhangi kötü bir olay yaşamadığı için hiç bir şeye pişmanlık duymadığını aktaran Mehmet Reşit Ak, "Ben hiç kötü bir şey yapmadım ki pişmanlık duyayım. Bazen ölmeyi çok istiyorum. Diyorum hemen ölsem daha iyi olur. Bazen de hayatın tatlı olduğu aklıma gelir ve yaşamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"RAĞDA'NIN BEDDUASI YÜZÜNDEN ÇOK YAŞADIM"

Çocuklarının hatırlatmasıyla hüzünlenen ve ahlar çekerek anlattığı en büyük aşkı olduğunu söylediği Rağda adındaki kadına çok sevdalandığını ve büyük aşk yaşadıkları halde kavuşamadıklarını anlatan 136 dede Mehmet Reşit Ak, "Rağda'yı bana hatırlatmayın. Onu bırakın ya. Zaten onun bedduası yüzünden ölmedim hala yaşıyorum. Onu çok seviyordum. Onun babası bu memleketin ağası, ileri geleniydi. Rağda onun tek kızıydı. Ben bazen gider, görür dönerdim. Bana sürekli yemek hazırlardı. Babası amcalarıma gelin isteyin kızımı dedi. Size burada 50 dönüm tarla, 2 baş öküz ve bir sütlü manda vereceğim derdi.

Uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı! 136 yaşındaki dede Atatürk anısını anlattı

Evde vereceğim demesine rağmen yok dediler. Biz köyümüzde kalacağız dediler. Bırakmadılar kızı alayım. O da başkasıyla evlendi. Daha sonra amcamın kızıyla çarşıda karşılaşınca kimlerden olduğunu sordu. Amcamın kızı Mehmet Reşit'in amcasının kızıyım deyince bana beddua etti. Kız bana beddua ederek 'Allah ona ölmek istediğinde öldürmesin, yaşamak isterse de yaşatmasın' diye beddua etti. Bundan dolayı da ben halen yaşıyorum. Beni seviyordu alamadığım için beddua etti ve bedduası tuttu'' dedi.

"GENELLİKLE YOĞURT YER"

Mehmet Reşit dedenin yaşayan tek eşi 78 yaşındaki Dilşen Ak, "Mehmet Reşit çok uyumlu biridir. Bizlere hiç kötü davranmazdı. Genellikle yoğurt yer. Haftada yarım ekmek bile tüketmez" ifadelerini kullandı.

Uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı! 136 yaşındaki dede Atatürk anısını anlattı

"28 ÇOCUĞU 250 TORUNU VAR"

Mehmet Reşit Ak'ın 70 yaşındaki oğlu Hamdi Ak, babasının 3 defa evlendiğini dile getirerek, ''Ben Mehmet Reşit'in oğluyum. Babam 136 yaşındadır. Babam 3 defa evlendi. 28 çocuğu ve 250 torunu var. Ben 3. sıradaki oğluyum. 70 yaşındayım. Benim de 40'ın üzerinde torunum var" dedi.

Güçlü hafızası ve uzun yaşına rağmen dinamikliğiyle dikkat çeken Mehmet Reşit Ak, bölgede kanaat önderi olarak sözü dinlenen ve herkesin güvenini kazanan bir kişiliğe sahip.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.