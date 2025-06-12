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 | Özge Sönmez

Vahşetin izleri ellerinde! Özge'yi 36 günlük bebeğinin önünde öldürdü

Burdur'da Özge Bedir isimli kadın 36 günlük bebeğinin yanında vahşice katledildi. Korkunç olayda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, katil zanlısının ki elinin de bandajlı olduğu görüldü.

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Vahşetin izleri ellerinde! Özge'yi 36 günlük bebeğinin önünde öldürdü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 15:51

Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta yaşanan olay tüyler ürpertti. 25 yaşındaki Seray Ö., 22 yaşındaki Tülay A. isimli kız arkadaşı ile birlikte daha önce mahkemelik olduğu Adnan B.'nin evine gitti. Seray Ö. sitenin önünde beklerken, Tülay A. Adnan B.'nin eşi Özge Bedir'in bulunduğu daireye çıktı. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada iki kadın birbirine saldırmaya başladı. Bedir, 36 günlük bebeğinin yanında boğazından bıçaklanarak katledildi.

Vahşetin izleri ellerinde! Özge'yi 36 günlük bebeğinin önünde öldürdü

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

İki şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olaydan bir süre sonra Seray Ö. tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Özge Bedir'in evine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından Özge Bedir, evin koridorunda kanlar içinde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Vahşetin izleri ellerinde! Özge'yi 36 günlük bebeğinin önünde öldürdü

GENÇ KADININ CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Polis ekipleri, kısa süre sonra şüpheliler Tülay A. ve Seray Ö.'yü Yeni Mahalle Işıldak Sokak'ta yakaladı. Arbede sırasında elinden yaralanan Tülay A., tedavi için Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Tülay A. ve arkadaşı Seray Ö. gözaltına alındı. Özge Bedir'in cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Eşinin ölüm haberini alan ve evdeki çalışmaların bitmesini bekleyen Adnan B., polis aracında baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adnan B.'nin tedavisi sürerken, olay yerinde bulunan Özge Bedir'in yakınları sinir krizi geçirdi. Özge Bedir'in biri 5 yaşında, diğeri henüz 36 günlük 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Vahşetin izleri ellerinde! Özge'yi 36 günlük bebeğinin önünde öldürdü

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Tülay A. emniyetteki ilk ifadesinde Özge Bedir'in kendilerini konuşmak üzere eve çağırdığını, Seray'ın dışarıda beklediğini, kapı önünde konuşurken Bedir'in kendisini içeri çekerek kapıyı kapattığını, ardından hakaret edip mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını öne sürdü. Tülay A.'nın, boğuşma sırasında bıçağı elinden alıp kendisini korumak amacıyla Bedir'i bıçakladığı iddiasında bulunduğu öğrenildi. Seray Ö. ve Tülay A.'nin ifadelerinin ardından koca Adnan B. ve Vedat Ö. isimli bir şahsın daha ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü ifade edildi.

ELLERİNİN BANDAJLI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Polis eşliğinde adliyeye getirilen şüphelilerden T.A.'nın iki elinin de bandajlı olduğu görüldü.

Vahşetin izleri ellerinde! Özge'yi 36 günlük bebeğinin önünde öldürdü

GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI

Olayın arka planında ise geçmiş yıllarda Seray Ö. ile Adnan B. arasında yaşandığı iddia edilen bir gönül ilişkisinin bulunduğu belirtildi. O dönem Adnan B.'nin Seray Ö. ve Tülay A.'yı zorla arabasına bindirdiği gerekçesiyle şikayet edildiği, gözaltına alınan Adnan B.'nin "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanarak bir süre cezaevinde kaldığı bilgisine ulaşıldı.

ZANLI VE 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet zanlısı Tülay A. ile birlikte gözaltına alınan Seray Ö., Vedat Ö. ve Özge Bedir'in eşi Adnan B., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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