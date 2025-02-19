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 | Özge Sönmez

Valilik 'zorunlu olmadıkça çıkmayın' demişti! İstanbulluların trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 70'e dayandı

İstanbul için peş peşe yapılan yoğun kar ve fırtına uyarısının ardından megakentin bazı ilçelerinde yağış başladı. Valiliğin 'zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın' uyarısını dikkate almayan sürücüler yollarda kaldı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 09:51

İstanbul ve yurt genelinde peş peşe yapılan kar ve fırtına uyarılarının ardından megaketin bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. AKOM ve valilikten ise dün itibariyle 'zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın' uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıyı dikkate almayan sürücüler uzun saatler trafikte kaldı.

MEGAKENTTE TRAFİK ÇİLESİ

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren işe veya okula gitmek isteyenlerin de oluşturduğu kalabalık nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu arttı.
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Göztepe'den Maltepe'ye, Edirne yönünde ise Kartal'dan Avrasya Tüneli girişine kadar araçlar ağır ilerliyor.
TEM Otoyolu'nda Ankara yönünde Çamlıca gişelerde yoğunluk gözlenirken, karşı istikamette Sancaktepe-Ataşehir mevkileri arasında araçlar yavaş seyrediyor.
Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde Uzunçayır Kavşağı'ndan başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik Ataşehir'den başlıyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 70'E DAYANDI

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Cevizlibağ, Halıcıoğlu, Okmeydanı ve Çağlayan mevkilerinde araçlar güçlükle ilerliyor.
TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Mahmutbey, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor.
Öte yandan kentte etkili olması beklenen kar yağışına yönelik uyarıları dikkate alan kişilerin toplu taşıma araçlarına yönelmesiyle özellikle aktarmaların olduğu bazı metrobüs, otobüs ve tramvay istasyonlarında da yoğunluk oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 58, Anadolu Yakası'nda yüzde 69'a kadar ulaştı.

Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul'da bugün kar yağacak mı?
AKOM'un açıklamasına göre, 19 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren fırtınanın etkisini göstermesi, saat 12.00'den itibaren yağmurun başlaması ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışının görülmesi bekleniyor. Saat 22.00'den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artırması ve hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.
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