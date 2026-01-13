Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Van, Erzurum, Malatya, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba valiliklerden açıklama bekleniyor

Van, Erzurum, Malatya, Bolu'da 14 Ocak okullar tatil mi, var mı sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Türkiye genelinde kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Malatya'nın bazı ilçelerinde ve Erzurum'da okullar bugün tatil edilmişti. Van ve Bolu'da ise eğitime devam edildi. Kar yağışlarının devam etmesinin ardından öğrenciler ve veliler tarafından gözler valiliklerden gelecek açıklamaya çevrildi. Öğrenciler ve veliler tarafından Van, Erzurum, Malatya, Bolu'da yarın okullar tatil mi son dakika açıklamaları merak ediliyor. Van Valiliği, Erzurum Valiliği, Malatya Valiliği ve Bolu Valiliği'nden gelen açıklamalar öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Van, Erzurum, Malatya, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba valiliklerden açıklama bekleniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 18:30

, , , 'da yarın tatil mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre yağışları Van, Erzurum, Malatya ve Bolu illerinde 14 Ocak 2026 Çarşamba günü devam edecek. Dört ilde de sabah saatlerinde başlayacak olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilme durumu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler tarafından Van, Erzurum, Malatya, Bolu'da yarın okullar tatil sorusunun cevabı araştırılıyor.

Van, Erzurum, Malatya, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba valiliklerden açıklama bekleniyor

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 14 OCAK?

Van Valiliği tarafından henüz 14 Ocak 2026 Çarşamba günü il genelinde okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Yetkililer tarafından ilerleyen saatlerde yapılacak olan incelemelerin ardından herhangi bir açıklama yapılmazsa 14 Ocak Çarşamba günü Van'da okullarda ders işlenmeye devam edecek. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre ise Van'da bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yarın 15 Ocak 2026 Perşembe gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkların yarın gün içerisinde -3 ila 1 derece arasında seyredeceği belirtildi. 15 Ocak Perşembe günü ise sıcaklıkların -5 dereceye kadar düşeceği ifade edildi.

Van, Erzurum, Malatya, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba valiliklerden açıklama bekleniyor

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 14 OCAK?

Erzurum'da MGM tarafından paylaşılan bilgilere göre kar yağışı 13 Ocak 2026 Salı gününü 15 Ocak 2026 Çarşamba gününe bağlayan gece saat 03.00 itibarıyla sona erecek. Hava sıcaklıkları yarın gün içerisinde -13 dereceye kadar düşecek. En yüksek sıcaklıkların ise -8 derece olacağı belirtildi. Erzurum Valiliği tarafından yarın okulların tatil olup olmayacağına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı. Bugün kar yağışı nedeniyle okullar Erzurum genelinde tatil edilmişti. 14 Ocak ile ilgili Erzurum Valiliği tarafından herhangi bir açıklama yapılmazsa okullarda 14 Ocak 2026 Çarşamba günü dersler işlenmeye devam edecek. Konuyla ilgili valilik tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Van, Erzurum, Malatya, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba valiliklerden açıklama bekleniyor

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 14 OCAK?

Malatya'da bugün bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edilmişti. 14 Ocak 2026 Çarşamba günü ise okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. İl genelinde okulların tatil edilmesi durumunda Malatya Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bugün olduğu gibi ilçe genelinde okulların tatil edilmesi durumunda ise öğrenciler ve velilerin kaymakamlıklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.

Van, Erzurum, Malatya, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba valiliklerden açıklama bekleniyor

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 14 OCAK?

Bolu Valiliği tarafından yarın okulların tatil olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Bolu'da güncel olarak devam eden kar yağışı akşam saatlerinden itibaren sona erecek. Gece saatlerinde havanın bulutlu olacağı belirtilirken 14 Ocak 2026 Çarşamba günü kar yağışlarının tekrardan başlayacağı açıklandı. 14 Ocak 2026 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan kar yağışı tüm gün devam edecek. Bolu Valiliği tarafından yapılacak olan değerlendirmeler neticesinde okulların tatil edilmesine dair bir karar alınırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

ETİKETLER
#hava durumu
#malatya
#bolu
#okullar
#erzurum
#kar
#Van
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.