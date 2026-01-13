Van, Erzurum, Malatya, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba valiliklerden açıklama bekleniyor

Van, Erzurum, Malatya, Bolu'da yarın okullar tatil mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre kar yağışları Van, Erzurum, Malatya ve Bolu illerinde 14 Ocak 2026 Çarşamba günü devam edecek. Dört ilde de sabah saatlerinde başlayacak olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilme durumu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler tarafından Van, Erzurum, Malatya, Bolu'da yarın okullar tatil sorusunun cevabı araştırılıyor.

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 14 OCAK?

Van Valiliği tarafından henüz 14 Ocak 2026 Çarşamba günü il genelinde okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Yetkililer tarafından ilerleyen saatlerde yapılacak olan incelemelerin ardından herhangi bir açıklama yapılmazsa 14 Ocak Çarşamba günü Van'da okullarda ders işlenmeye devam edecek. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre ise Van'da bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yarın 15 Ocak 2026 Perşembe gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkların yarın gün içerisinde -3 ila 1 derece arasında seyredeceği belirtildi. 15 Ocak Perşembe günü ise sıcaklıkların -5 dereceye kadar düşeceği ifade edildi.

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 14 OCAK?

Erzurum'da MGM tarafından paylaşılan bilgilere göre kar yağışı 13 Ocak 2026 Salı gününü 15 Ocak 2026 Çarşamba gününe bağlayan gece saat 03.00 itibarıyla sona erecek. Hava sıcaklıkları yarın gün içerisinde -13 dereceye kadar düşecek. En yüksek sıcaklıkların ise -8 derece olacağı belirtildi. Erzurum Valiliği tarafından yarın okulların tatil olup olmayacağına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı. Bugün kar yağışı nedeniyle okullar Erzurum genelinde tatil edilmişti. 14 Ocak ile ilgili Erzurum Valiliği tarafından herhangi bir açıklama yapılmazsa okullarda 14 Ocak 2026 Çarşamba günü dersler işlenmeye devam edecek. Konuyla ilgili valilik tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 14 OCAK?

Malatya'da bugün bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edilmişti. 14 Ocak 2026 Çarşamba günü ise okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. İl genelinde okulların tatil edilmesi durumunda Malatya Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bugün olduğu gibi ilçe genelinde okulların tatil edilmesi durumunda ise öğrenciler ve velilerin kaymakamlıklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 14 OCAK?

Bolu Valiliği tarafından yarın okulların tatil olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Bolu'da güncel olarak devam eden kar yağışı akşam saatlerinden itibaren sona erecek. Gece saatlerinde havanın bulutlu olacağı belirtilirken 14 Ocak 2026 Çarşamba günü kar yağışlarının tekrardan başlayacağı açıklandı. 14 Ocak 2026 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan kar yağışı tüm gün devam edecek. Bolu Valiliği tarafından yapılacak olan değerlendirmeler neticesinde okulların tatil edilmesine dair bir karar alınırsa haberimizi güncelleyeceğiz.