Van Gölü üzerinde çakan şimşeklerden görsel şölen

10 Temmuz 2024 02:53 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 02:55

Meteoroloji saat vererek uyardı! Ankara, Kastamonu, Bolu ve Karabük için sağanak alarmı

Meteoroloji saat vererek uyardı! Ankara, Kastamonu, Bolu ve Karabük için sağanak alarmı

Meteorolojinin uyarısı sonrası Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini artırdı. Yağmur ile birlikte Van Gölü üzerinde art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Şimşek görüntüleri hem korkuttu hem kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.

Van Gölü kıyı şeridinde evleri bulunan vatandaşlar Van Gölü'ne düşen şimşekleri hem izleme keyfi yaşadı hem de oluşan görsel şöleni telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı.