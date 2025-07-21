Van Gölü'nde keşfedildi! Şimdiye kadarki en büyüğü

Van Gölü’nün Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı kesiminde daha önce 36 metre 40 santimetre uzunluğunda bir mikrobiyalit keşfedilmişti. Bu yıl ise Adilcevaz’daki Yukarı Deniz Derneği’nin gerçekleştirdiği sportif dalışlar sonucunda, yapı ve biçim açısından yaklaşık 70-80 metre farklılık gösteren yeni mikrobiyalitler tespit edildi.

EŞSİZ DOĞAL GÜZELLİKLERİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Adilcevaz’da yapılan dalış sırasında Van Gölü’nün benzersiz sularının derinliklerinde, boyutlarıyla dikkat çeken bu yapının keşfi büyük bir heyecana neden oldu. Dalış sırasında rastlanan ve uzunluğu ile çapı bakımından öne çıkan bu devasa mikrobiyalit, Van Gölü’nün sunduğu eşsiz doğal güzellikleri bir kez daha ortaya koydu.

"BURALARI TURİZME AÇMAK ZORUNDAYIZ"

Adilcevaz Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, sportif dalışlar neticesinde şu ana kadarki en büyük yatay şekilde mikrobiyaliti keşfettiklerini ve adeta bir mikrobiyalit tarlasına denk geldiklerini belirten Cumali Birol, "Geçen hafta bugüne kadar keşfettiğimiz en güzel ve en kaliteli görüntülerini alabileceğimiz mikrobiyaliti keşfettik. Bugüne kadar keşfettiğimiz 36 metre 40 santimetrelik mikrobiyalitin ardından 16 metre derinlikte yatay şekilde 70-80 metre uzunluğunda yeni bir mikrobiyalit keşfettik. Daha önce hiç dalmadığımız bir bölgeye daldık. Bu bölgedeki görüntüler o kadar harika ki ciddi anlamda bir mikrobiyalit tarlasına denk geldik. Bölgedeki mikrobiyalit 70-80 metre uzunluğunda. Bir yerde kopup yine devam ediyor. Bu da bizim için heyecan verici bir durum. Turizme kazandıracağız. Buraları turizme açmak zorundayız. Adilcevaz ve Van Gölü bakir. Van Gölü'nün en temiz sahilleri Ahlat ve Adilcevaz arasında. Dalış okulumuzdaki verdiğimiz eğitimlerle bunu da destekleyip, önümüzdeki yıllarda Adilcevaz Kalesi Rus batığını da turizme kazandırarak dalış severleri buraya davet edeceğiz" dedi.