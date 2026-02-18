Van ilk sahur ve iftar vakitleri 2026! Van Ramazan İmsakiyesi (İmsak ve akşam ezanı vakitleri)

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Van imsak vaki, sahura kalkmaya hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Van'da Ramazan ayının ilk günü sahur vakti imsak saatiyle sona erecek. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ise ilk iftar yapılacak. Ramazan boyunca her gün iftar saatleri birkaç dakika değişebiliyor. İmsak vakti de buna bağlı olarak değişiklik gösterecek. Vatandaşlar tarafından Van sahur ve iftar saat kaçta sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 2026 Van Ramazan İmsakiyesi'nin belli olmasıyla birlikte imsak ve iftar saatleri belli oldu. Peki Van'da ilk sahur ve iftar saat kaçta?
Ramazan'ın ilk günü Van'da sahura vatandaşlar 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkacaklar. İmsak vaktiyle birlikte ise Van'da sahur sona erecek. Van Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre ilk gün imsak vakti 05.08 olacak.
Van'ın Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp, Saray ve Tuşba ilçelerinde ilk oruçlarını vatandaşlar saat 17.57'de açacak.
|Ramazan
|Tarih
|İmsak
|Sabah
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1. gün
|19 Şubat Perşembe
|05:08
|05:24
|06:45
|12:31
|15:33
|17:57
|19:23
|2. gün
|20 Şubat Cuma
|05:07
|05:23
|06:44
|12:31
|15:34
|17:58
|19:24
|3. gün
|21 Şubat Cumartesi
|05:06
|05:22
|06:42
|12:31
|15:35
|17:59
|19:25
|4. gün
|22 Şubat Pazar
|05:04
|05:21
|06:41
|12:31
|15:36
|18:00
|19:26
|5. gün
|23 Şubat Pazartesi
|05:03
|05:19
|06:40
|12:31
|15:36
|18:01
|19:27
|6. gün
|24 Şubat Salı
|05:02
|05:18
|06:38
|12:30
|15:37
|18:02
|19:28
|7. gün
|25 Şubat Çarşamba
|05:00
|05:17
|06:37
|12:30
|15:38
|18:04
|19:29
|8. gün
|26 Şubat Perşembe
|04:59
|05:16
|06:36
|12:30
|15:39
|18:05
|19:30
|9. gün
|27 Şubat Cuma
|04:58
|05:14
|06:34
|12:30
|15:39
|18:06
|19:31
|10. gün
|28 Şubat Cumartesi
|04:56
|05:13
|06:33
|12:30
|15:40
|18:07
|19:32
|11. gün
|1 Mart Pazar
|04:55
|05:11
|06:31
|12:30
|15:41
|18:08
|19:33
|12. gün
|2 Mart Pazartesi
|04:54
|05:10
|06:30
|12:29
|15:41
|18:09
|19:34
|13. gün
|3 Mart Salı
|04:52
|05:09
|06:29
|12:29
|15:42
|18:10
|19:35
|14. gün
|4 Mart Çarşamba
|04:51
|05:07
|06:27
|12:29
|15:42
|18:11
|19:36
|15. gün
|5 Mart Perşembe
|04:49
|05:06
|06:26
|12:29
|15:43
|18:12
|19:37
|16. gün
|6 Mart Cuma
|04:48
|05:04
|06:24
|12:28
|15:44
|18:13
|19:38
|17. gün
|7 Mart Cumartesi
|04:46
|05:03
|06:23
|12:28
|15:44
|18:14
|19:39
|18. gün
|8 Mart Pazar
|04:45
|05:01
|06:21
|12:28
|15:45
|18:15
|19:40
|19. gün
|9 Mart Pazartesi
|04:43
|05:00
|06:20
|12:28
|15:45
|18:16
|19:41
|20. gün
|10 Mart Salı
|04:42
|04:58
|06:18
|12:28
|15:46
|18:17
|19:42
|21. gün
|11 Mart Çarşamba
|04:40
|04:57
|06:17
|12:27
|15:47
|18:18
|19:43
|22. gün
|12 Mart Perşembe
|04:39
|04:55
|06:15
|12:27
|15:47
|18:19
|19:44
|23. gün
|13 Mart Cuma
|04:37
|04:54
|06:14
|12:27
|15:48
|18:20
|19:45
|24. gün
|14 Mart Cumartesi
|04:35
|04:52
|06:12
|12:26
|15:48
|18:21
|19:46
|25. gün
|15 Mart Pazar
|04:34
|04:50
|06:11
|12:26
|15:49
|18:22
|19:47
|26. gün
|16 Mart Pazartesi
|04:32
|04:49
|06:09
|12:26
|15:49
|18:23
|19:48
|27. gün
|17 Mart Salı
|04:31
|04:47
|06:07
|12:26
|15:50
|18:24
|19:49
|28. gün
|18 Mart Çarşamba
|04:29
|04:46
|06:06
|12:25
|15:50
|18:25
|19:50
|29. gün
|19 Mart Perşembe
|04:27
|04:44
|06:04
|12:25
|15:51
|18:26
|19:51