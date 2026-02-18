Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Van ilk sahur ve iftar vakitleri 2026! Van Ramazan İmsakiyesi (İmsak ve akşam ezanı vakitleri)

Van sahur vakitleri ve iftar saatleri belli oldu. On bir ayın sultanı Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Bu gece Müslümanlar sahura kalkacak ve oruç tutmak için niyet edecek. Ramazan ayı açıklanan takvime göre bu yıl 29 gün sürecek. Mübarek Ramazan ayı sona erdikten sonra ise Müslümanlar Ramazan Bayramı'na kavuşacak. Ramazan ayı boyunca Van'da sahur ve iftar saatleri belli oldu. Peki Van'da ilk sahur, iftar saat kaçta? İşte 2026 Van Ramazan İmsakiyesi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Van ilk sahur ve iftar vakitleri 2026! Van Ramazan İmsakiyesi (İmsak ve akşam ezanı vakitleri)
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 23:59
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 23:59

Van imsak vaki, sahura kalkmaya hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Van'da Ramazan ayının ilk günü sahur vakti imsak saatiyle sona erecek. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ise ilk iftar yapılacak. Ramazan boyunca her gün iftar saatleri birkaç dakika değişebiliyor. İmsak vakti de buna bağlı olarak değişiklik gösterecek. Vatandaşlar tarafından Van sahur ve iftar saat kaçta sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 2026 Van Ramazan İmsakiyesi'nin belli olmasıyla birlikte imsak ve iftar saatleri belli oldu. Peki Van'da ilk sahur ve iftar saat kaçta?

Van ilk sahur ve iftar vakitleri 2026! Van Ramazan İmsakiyesi (İmsak ve akşam ezanı vakitleri)

VAN'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA 19 ŞUBAT?

Ramazan'ın ilk günü Van'da sahura vatandaşlar 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkacaklar. İmsak vaktiyle birlikte ise Van'da sahur sona erecek. Van Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre ilk gün imsak vakti 05.08 olacak.

Van ilk sahur ve iftar vakitleri 2026! Van Ramazan İmsakiyesi (İmsak ve akşam ezanı vakitleri)

VAN'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA 19 ŞUBAT?

Van'ın Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp, Saray ve Tuşba ilçelerinde ilk oruçlarını vatandaşlar saat 17.57'de açacak.

VAN RAMAZAN İMSAKİYESİ TARİHLERE GÖRE

RamazanTarihİmsakSabahGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1. gün19 Şubat Perşembe05:0805:2406:4512:3115:3317:5719:23
2. gün20 Şubat Cuma05:0705:2306:4412:3115:3417:5819:24
3. gün21 Şubat Cumartesi05:0605:2206:4212:3115:3517:5919:25
4. gün22 Şubat Pazar05:0405:2106:4112:3115:3618:0019:26
5. gün23 Şubat Pazartesi05:0305:1906:4012:3115:3618:0119:27
6. gün24 Şubat Salı05:0205:1806:3812:3015:3718:0219:28
7. gün25 Şubat Çarşamba05:0005:1706:3712:3015:3818:0419:29
8. gün26 Şubat Perşembe04:5905:1606:3612:3015:3918:0519:30
9. gün27 Şubat Cuma04:5805:1406:3412:3015:3918:0619:31
10. gün28 Şubat Cumartesi04:5605:1306:3312:3015:4018:0719:32
11. gün1 Mart Pazar04:5505:1106:3112:3015:4118:0819:33
12. gün2 Mart Pazartesi04:5405:1006:3012:2915:4118:0919:34
13. gün3 Mart Salı04:5205:0906:2912:2915:4218:1019:35
14. gün4 Mart Çarşamba04:5105:0706:2712:2915:4218:1119:36
15. gün5 Mart Perşembe04:4905:0606:2612:2915:4318:1219:37
16. gün6 Mart Cuma04:4805:0406:2412:2815:4418:1319:38
17. gün7 Mart Cumartesi04:4605:0306:2312:2815:4418:1419:39
18. gün8 Mart Pazar04:4505:0106:2112:2815:4518:1519:40
19. gün9 Mart Pazartesi04:4305:0006:2012:2815:4518:1619:41
20. gün10 Mart Salı04:4204:5806:1812:2815:4618:1719:42
21. gün11 Mart Çarşamba04:4004:5706:1712:2715:4718:1819:43
22. gün12 Mart Perşembe04:3904:5506:1512:2715:4718:1919:44
23. gün13 Mart Cuma04:3704:5406:1412:2715:4818:2019:45
24. gün14 Mart Cumartesi04:3504:5206:1212:2615:4818:2119:46
25. gün15 Mart Pazar04:3404:5006:1112:2615:4918:2219:47
26. gün16 Mart Pazartesi04:3204:4906:0912:2615:4918:2319:48
27. gün17 Mart Salı04:3104:4706:0712:2615:5018:2419:49
28. gün18 Mart Çarşamba04:2904:4606:0612:2515:5018:2519:50
29. gün19 Mart Perşembe04:2704:4406:0412:2515:5118:2619:51
ETİKETLER
#Ramazan 2026
#Van Imsak Vakti
#Van Sahur Vakti
#Van Iftar Vakti
#Van Ramazan Imsakiyesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.