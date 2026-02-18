Van ilk sahur ve iftar vakitleri 2026! Van Ramazan İmsakiyesi (İmsak ve akşam ezanı vakitleri)

Van imsak vaki, sahura kalkmaya hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Van'da Ramazan ayının ilk günü sahur vakti imsak saatiyle sona erecek. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ise ilk iftar yapılacak. Ramazan boyunca her gün iftar saatleri birkaç dakika değişebiliyor. İmsak vakti de buna bağlı olarak değişiklik gösterecek. Vatandaşlar tarafından Van sahur ve iftar saat kaçta sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 2026 Van Ramazan İmsakiyesi'nin belli olmasıyla birlikte imsak ve iftar saatleri belli oldu. Peki Van'da ilk sahur ve iftar saat kaçta?

VAN'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA 19 ŞUBAT?

Ramazan'ın ilk günü Van'da sahura vatandaşlar 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkacaklar. İmsak vaktiyle birlikte ise Van'da sahur sona erecek. Van Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre ilk gün imsak vakti 05.08 olacak.

VAN'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA 19 ŞUBAT?

Van'ın Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp, Saray ve Tuşba ilçelerinde ilk oruçlarını vatandaşlar saat 17.57'de açacak.

VAN RAMAZAN İMSAKİYESİ TARİHLERE GÖRE