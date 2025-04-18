Van'da giyim mağazasına silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Van'da bir giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, vahşetin sebebi ortaya çıktı.