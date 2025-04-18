Van'da giyim mağazasına silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Van'da bir giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, vahşetin sebebi ortaya çıktı.
Van'da öğle saatlerine doğru dehşet dolu anlar yaşandı. Bir giyim mağazasına düzenlenen silahlı saldırı sonucu ortalık kan gölüne döndü.
Olay, saat 11.00 sıralarında Ferit Melen Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi.
Aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler iş yerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma bir anda silahlı saldırıya dönüştü.
Açılan ateş sonucu 4 kişi vuruldu. Yaralılardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ekipler her yerde olay yerinden kaçan saldırganları arıyor.