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 | Onur Kaya

Van'da kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

Van'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Van'da kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 12:07

Van'ın Çaldıran ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞMA

Kaza Çaldıran-Doğubayazıt karayolu Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. S.A. yönetimindeki 04 B 0156 plakalı otomobil ile Ahmet Öztürk yönetimindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Van'da kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada Ahmet Öztürk, Hasan Yeşil ve Hüseyin Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, S.A., Z.A. ve N.A. isimli şahıslar yaralandı. Bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen ve yaralılardan durumu ağır olan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Van'da kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

FECİ KAZAYA İNCELEME

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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ETİKETLER
#trafik kazası
#yaralı
#ölüm
#çaldıran
#Van
#Kafa Kafaya İp Çarpışma
#Yaşam
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