Van'da silahlı saldırı! Baba öldü, 3 kızı yaralı

Van'da bir baba ve kızlarının bulunduğu araca kalaşnikofla saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sonucu baba hayatını kaybederken 3 kızı da yaralandı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Selimbey Mahallesi'nde yaşayan O.K, saat 22.00 sularında çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda baba O.K. olay yerinde hayatını kaybetti, 3 çocuğu da yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri de saldırının yaşandığı mahallede ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Saldırıyı düzenleyen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.