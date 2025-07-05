Van'da yarım asırlık cami böyle yıkıldı

2011 yılında yaşanan depremlerde hasar görmesine rağmen güçlendirme çalışmalarıyla ibadete devam edilen yarım asırlık caminin yıktırılma anı kameralara yansıdı.

İş makineleriyle yapılan yıkım sırasında çıkan yoğun toz çevreyi kapladı. Ekipler, güvenlik önlemleri eşliğinde çalışmaları sürdürdü.



Yıllardır vatandaşlara hizmet veren Van'daki Hazreti Ömer Camii ile birlikte caminin alt kısmında bulunan iş yerleri de yıkım kapsamına alındı. Caminin, Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde, Van Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlerin destekleriyle yeniden inşa edileceği bildirildi.