Vatan nöbetinde bayram: Mehmetçik’in telefonda annesiyle konuşması yürekleri ısıttı

Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli hava üslerinden biri olan Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Ramazan Bayramı vatan nöbetiyle karşılandı.

KOMUTANDAN MEHMETÇİK'E SÜRPRİZ

7 gün 24 saat esasına göre 'Gök Vatan'ın güvenliğini sağlayan Mehmetçik, Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda birlik komutanlarıyla bayramlaştı. Nöbet kulesinde gözü ufukta, eli tetikte olan bir askere ise komutanından anlamlı bir sürpriz geldi.

Birliği denetleyen komutanı, görev başındaki askeri cep telefonundan annesiyle görüştürdü. Hattın ucunda oğlunun sesini duyan anne, sevincinden ağladı. Duygu dolu anlar yaşayan Mehmetçik, telefon görüşmesi sonrası görevine devam etti.