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 | Bengü Sarıkuş

Vatandaşa bozuk et yedireceklerdi! Soruşturma başlatıldı

Vatandaşın sağlığı için denetimlere devam eden birimler Gaziantep'te yaptıkları incelemede 1 ton 500 kilo bozuk et ele geçirdiler. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken etler imha edildi.

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Vatandaşa bozuk et yedireceklerdi! Soruşturma başlatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 17:38

Gaziantep'te Zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bir iş yerinde yaptığı denetimlerde 1 ton 500 kilo bozuk et ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatılırken, etler imha edildi.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen şartlarının hiçe sayıldığı bir iş yerinde yapılan denetimde depoda 1 ton 500 kilo bozuk et ele geçirdi. İş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatılırken, bozulan etlere imha edilmek üzere el konuldu. Etler, daha sonra imha edildi.

Vatandaşa bozuk et yedireceklerdi! Soruşturma başlatıldı

BOZUK ETLER DERHAL İMHA EDİLDİ

Vatandaşın sağlığı için ekiplerin sürekli sahada olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimizin takibi neticesinde bir depoda bozuk et saklandığı tespit edilmesi üzerine savcılık kararıyla gerçekleştirilen aramada 1 ton 500 kilo sağlıksız et ele geçirildi. Ele geçirilen etler, Tarım Müdürlüğüyle birlikte imha edilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğiz. Bu tür olumsuzluklara karşı 7/24 sahadayız. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim önceliğimizdir" dedi.

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#gaziantep
#gaziantep
#bozuk et
#İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
#Yaşam
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