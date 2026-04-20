Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Veliler okula nasıl girecek randevu nereden alınır? Veli Randevu sistemi ne?

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının sonrasında eğitim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırılıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı değerlendirmede Veli Randevu Sistemi’nin daha aktif biçimde kullanılacağını açıkladı. Peki, Veli Randevu Sistemi nedir ve randevu nasıl alınır?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 22:50

Türkiye genelinde son günlerde tartışılan randevusuz okul girişleri, veli randevu uygulaması ve konuları, yaşanan saldırıların ardından yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki olaylar sonrasında bazı illerde yeni tedbirler yürürlüğe girerken, velilerin okul giriş prosedürleri de yeniden şekillendiriliyor. Yeni düzenlemeler kapsamında pek çok okulda velilerin yalnızca belirlenen bekleme noktalarında bulunmasına müsaade edilecek. Refakatsiz olarak okul binası içerisinde dolaşılmasına izin verilmeyecek. Öğrencinin izinli çıkışı ya da sağlık gerekçesiyle teslim alınması gibi hallerde ise veli okula davet edilecek. Bazı eğitim kurumları, daha önce sınırlı düzeyde uyguladıkları veli randevu sistemini yaygın biçimde kullanmaya başladı. Randevusu olmayan velilerin okul idaresiyle görüşme gerçekleştirmesi mümkün olmayacak.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye genelinde yaşanan saldırıların ardından, okullarda alınan yeni güvenlik tedbirleri kapsamında veli giriş prosedürleri yeniden düzenlenerek randevu sistemi yaygınlaştırılıyor.
Velilerin okul binaları içerisinde refakatsiz dolaşmasına izin verilmeyecek.
Öğrencinin teslim alınması gibi hallerde veli okula davet edilecek.
Randevusu olmayan velilerin okul idaresiyle görüşme gerçekleştirmesi mümkün olmayacak.
Millî Eğitim Bakanlığı okul randevu sistemi aracılığıyla öğretmenler ve okul personeliyle görüşme talepleri dijital ortam üzerinden oluşturulabilecek.
Yeni süreçte okul kapılarındaki kontroller artırıldı, bazı okullarda metal dedektörü ve üst arama uygulamaları için hazırlık yapıldığı aktarıldı.
GİRİŞLERDE YENİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Veli Randevu Sistemi’nin daha etkin bir yapıya kavuşturulacağını belirtti. Erdoğan, okul güvenliğinin öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade ederek ilgili kurumlara gerekli talimatların iletildiğini söyledi. Yeni süreçte okul kapılarındaki kontroller artırıldı. Bazı okullar, formasız öğrencileri kabul etmeyeceklerini bildirirken, geç giriş ve erken çıkış durumlarında velilere anlık bilgilendirme mesajı iletilecek. Ayrıca ziyaretçi kabulü yalnızca zorunlu durumlarla sınırlandırılırken, kimi okullarda metal dedektörü ve üst arama uygulamaları için hazırlık yapıldığı aktarıldı.

OKUL RANDEVU SİSTEMİ VELİ GİRİŞ İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Velilere yönelik geliştirilen Millî Eğitim Bakanlığı okul randevu sistemi aracılığıyla öğretmenler ve okul personeliyle görüşme talepleri dijital ortam üzerinden oluşturulabiliyor. Sistem, okul girişlerini planlı bir düzene kavuşturmayı ve güvenli, düzenli görüşme süreçleri oluşturmayı amaçlıyor.

Sisteme giriş nasıl yapılır?

  • Okul Randevu Sistemi internet adresine erişin.
  • Giriş ekranında e-Devlet Kapısı yöntemiyle oturum açın.
  • Sisteme giriş yaptıktan sonra “Yeni Randevu” veya “Randevularım” sekmelerini kullanabilirsiniz.
Yeni randevu nasıl oluşturulur?

  • “Yeni Randevu” bölümünü seçin.
  • Açılan sayfada “Randevu Al” butonuna tıklayın.
  • Görüşme talep ettiğiniz öğretmen ya da okul personelini belirleyin.
  • Uygun tarih ve saat aralığını seçerek başvurunuzu oluşturun.
  • Talebiniz sistem üzerinde “Onay Bekliyor” durumuna geçecektir.

Randevu durumları neyi ifade ediyor?

  • Beklemede: Okul yönetimi veya yetkili kişinin onayı süreci devam ediyor.
  • Onaylandı: Randevu kesinleşmiştir. Veliye ve öğretmene bildirim iletilir.
  • Reddedildi: Seçilen zaman dilimi uygun değildir. Yeni tarih ve saat belirleyerek tekrar başvuru yapılabilir.
