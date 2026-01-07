VGM bursları ne kadar oldu zam geldi mi? 2026 Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul lise ve üniversite burs

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen burs programında 2026 yılına girilirken önemli bir revizyon yapıldı.

Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi öğrencileri kapsayan geri ödemesiz burslarda, artan yaşam giderleri dikkate alınarak yeni tutarlar belirlendi.

Açıklama, kurumun resmi X hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

2026 VGM İLKOKUL ORTAOKUL VE LİSE BURSLARI NE KADAR?

Yapılan duyuruya göre ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören 40 bin öğrenciye sağlanan aylık burs yardımı artırıldı.

Daha önce 1.250 TL olarak ödenen destek, 2026 Ocak ayı itibarıyla 1.750 TL’ye çıkarıldı.

Böylece temel eğitim çağındaki öğrenciler için sağlanan katkı, yüzde 33’lük artışla yeniden düzenlenmiş oldu.

VGM 2026 ÜNİVERSİTE BURS KAÇ LİRA OLDU?

Yükseköğrenim kademesinde öğrenim gören öğrenciler için de burs tutarları güncellendi.

Açıklamaya göre 10 bin üniversite öğrencisine verilen aylık burs tutarı 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltildi.

Yeni rakamlar, 2026 yılı boyunca geçerli olacak şekilde uygulanacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü burs programı, ihtiyaç sahibi öğrenciler için geri ödemesiz destek özelliğini koruyor.