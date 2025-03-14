Villasında ölü bulunmuştu! Ünlü iş insanı Beyhan Benardete'nin son mektubu ortaya çıktı

İş insanı ve golf oyuncusu Beyhan Benardete, geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki villasında hareketsiz yatarken bulundu. Ailesinin telaşı üzerine olay yerine giden güvenlik görevlileri korkunç manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ünlü iş insanının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda Benardete'nin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

ÜVEY KIZLARINDAN AF DİLEMİŞ

Sabah gazetesinin haberine göre, Beyhan Benardete'nin ölmeden önce üvey kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete'ye bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Mektubunda üvey kızlarından af dileyen Benardete, helallik istediğini belirtti.

Beyhan Benardete'nin mektubunda, üvey kızlarına yönelik pişmanlık dolu sözler dikkat çekti. Benardete, mektubunda geçmişte yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu ve affedilmeyi umduğunu ifade etti.