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Vinç operatöründen yürek ısıtan görüntü: 60 metre yükseklikte namazını kıldı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Temmuz 2024 10:21 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:28

Pendik Kurtköy'de kule vinç operatörü olarak çalışan işçi, 60 metre yükseklikte duran vinçte namaz kıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta kule vinç operatörü olarak çalışan işçi, yürek ısıtan görüntülere imza attı.

Vinç operatöründen yürek ısıtan görüntü: 60 metre yükseklikte namazını kıldı - 1. Resim

ÇALIŞMASINA DEVAM ETTİ

İşçi, geçtiğimiz gün öğlen vaktinde ezan sesini duyunca, içinde bulunduğu vinci kıbleye doğru yöneltti. Yerden yaklaşık 60 metre yükseklikteki işçi, seccadesini serdikten sonra namazını kıldı. İşçi, namazın ardından çalışmaya devam etti.

O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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