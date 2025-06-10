Viteste bıraktığı araç mağazaya daldı! Faciadan dönüldü

Edirne'de geri viteste bırakılan otomobil kontrolden çıkarak mobilya mağazasına daldı. Kazada yaralanan olmazken iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Mithatpaşa Mahallesi Balık Pazarı Caddesi üzerinde yaşanan olayda S.Ç. isimli sürücü, otomobilini park etmek üzere durdu. İddiaya göre, sürücü aracını otomatik viteste geri konumunda bırakıp araçtan indi.

ARAÇ MAĞAZAYA GİREREK DURABİLDİ

Kendi kendine hareket eden otomobil, caddede bulunan bir mobilya mağazasının vitrinine çarparak durabildi.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu iş yerinin camları kırılırken, araçta da maddi hasar oluştu.

"DURDURMAYA ÇALIŞTIM AMA..."

Kazada kimse yaralanmazken, sürücü S.Ç., "Araç bir anda geri gitmeye başladı. Durdurmaya çalıştım ama engel olamadım" dedi.



Polis ekipleri olayla ilgili tutanak hazırlarken, iş yeri yetkilileri de yaşanan olay nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade etti.