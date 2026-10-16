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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:19

Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026

Vize istemeyen ülkeler 2026! 2026 yılında vizesiz gidilen ülkelerin hangileri olduğu, seyahat etmek için plan yapan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. pasaportsuz ve sadece kimlikle seyahat edilebilen ülkeler hangileri? Japonya, Karadağ, Gürcistan Kuzey Kıbrıs vize istiyor mu? İşte tatil ya da iş için gidebileceğiniz birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip vizesiz ülkeler...

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Editor
 Beyza Çolak
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Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:19

2026 yılı itibarıyla Türk vatandaşlardan vize istemeyen ülkeler merak ediliyor. , , ve gibi ülkelere yalnızca kimlik kartıyla da girilebilirken birçok ülke de Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı sağlıyor. Hiçbir vize işlemi gerektirmeden sadece pasaport ile giriş yapılan yaklaşık 60 - 65 ülke, sınır kapısında veya havalimanında ücretli/ücretsiz kaşe/vize alınarak girilen 30 - 35 ülke, konsolosluğa gitmeden, internet üzerinden birkaç dakikada başvuru yapılarak alınan izinlerle girilen ise 20 - 25 ülke yer alıyor.  Peki Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte tatil ya da iş için gidebileceğiniz birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip vizesiz ülkeler...

HABERİN ÖZETİ

Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Türk vatandaşlarının 2026 yılı itibarıyla vize gerektirmeyen veya kolay başvuruyla giriş yapabildiği ülkeler hakkında bilgi verilmektedir.
Yaklaşık 60-65 ülke, vize işlemi gerektirmeden sadece pasaport ile giriş imkanı sunmaktadır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova gibi ülkelere yalnızca kimlik kartıyla da giriş yapılabilmektedir.
Yaklaşık 30-35 ülke, sınır kapısında veya havalimanında ücretli/ücretsiz kaşe/vize alınarak girilebilen ülkelerdir.
Yaklaşık 20-25 ülke için ise konsolosluğa gitmeden, internet üzerinden birkaç dakikada başvuru yapılarak alınan izinlerle giriş sağlanmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026

KİMLİK KARTI İLE GİDİLEBİLEN ÜLKELER 

Azerbaycan (Yalnızca doğrudan uçuşlarda geçerlidir)   
Gürcistan   
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)   
Moldova   
Sırbistan (İkili protokol kapsamında çipli kimlikle giriş hakkı bulunur)   
Ukrayna
 

Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026

 

TAM VİZESİZ GİDİLEBİLEN ÜLKELER 

Antigua ve Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Bahamalar
Barbados
Belarus
Belize
Bolivya
Bosna-Hersek
Brezilya

Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026

 


Brunei
Dominika
Dominik Cumhuriyeti
Ekvador
El Salvador
Esvatini (Svaziland)
Fas
Fiji
Filipinler
Guatemala
 

Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026

Güney Afrika Cumhuriyeti (Sınırda ücretsiz 30 günlük giriş kaşesi)
Haiti
Honduras
Hong Kong
İran
Jamaika
Japonya
Karadağ 
 

Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026

Katar
Kazakistan
Kırgızistan
Kolombiya
Kosova
Kosta Rika
Kuzey Makedonya
Lübnan
Libya
 

Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026

 

Makau
Malezya
Mauritius
Mikronezya
Moğolistan
Nikaragua
Özbekistan
Panama
 

Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026

 

Paraguay
Peru
Saint Kitts ve Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ve Grenadinler
Sao Tome ve Principe
Senegal
Seyşeller (Online seyahat izni/formu doldurulur)
 

Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026

 

Singapur
Şili
Tayland
Trinidad ve Tobago
Tunus
Umman
Uruguay
Ürdün
Vanuatu
Venezuela
 

Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026

 

SINIR KAPISINDA VİZE ALINABİLENLER 

Bangladeş
Burkina Faso
Burundi
Cibuti
Doğu Timor
Ermenistan
Etiyopya
Gine-Bissau
 

Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026

Kamboçya
Komorlar
Kuveyt
Laos
Madagaskar
Maldivler
Marshall Adaları
Mısır
Moritanya
 

Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026

 


Mozambik
Namibya
Nepal
Palau
Ruanda
Samoa
Sierra Leone
Somali
Sri Lanka
 

Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026

Sudan
Suudi Arabistan
Tanzanya
Tayvan
Tonga
Tuvalu
Zambiya
Zimbabve
 

Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026

 

E-VİZE/KOLAY ONLİNE BAŞVURU İLE GİDİLEBİLENLER 

Avustralya
Bahreyn
Benin
Bhutan
Birleşik Arap Emirlikleri 
Endonezya
Fildişi Sahili
 

Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026

Gabon
Gine
Güney Kore (K-ETA zorunlu)
Güney Sudan
Irak
Kenya 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
 

Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026

Küba 
Lesotho
Malavi
Meksika 
Myanmar
Nijerya
Pakistan
 

Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026

Papua Yeni Gine
Rusya 
Tacikistan
Togo
Uganda
Vietnam

 

ETİKETLER
#azerbaycan
#Gürcistan
#kktc
#türk vatandaşları
#moldova
#Yaşam
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