Vize istemeyen ülkeler 2026! Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek 130 ülke hangileri? Kimlik, pasaport, e vize ülkeleri 2026

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İstanbul
2026 yılı itibarıyla Türk vatandaşlardan vize istemeyen ülkeler merak ediliyor. KKTC, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova gibi ülkelere yalnızca kimlik kartıyla da girilebilirken birçok ülke de Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı sağlıyor. Hiçbir vize işlemi gerektirmeden sadece pasaport ile giriş yapılan yaklaşık 60 - 65 ülke, sınır kapısında veya havalimanında ücretli/ücretsiz kaşe/vize alınarak girilen 30 - 35 ülke, konsolosluğa gitmeden, internet üzerinden birkaç dakikada başvuru yapılarak alınan izinlerle girilen ise 20 - 25 ülke yer alıyor. Peki Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte tatil ya da iş için gidebileceğiniz birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip vizesiz ülkeler...
Azerbaycan (Yalnızca doğrudan uçuşlarda geçerlidir)
Gürcistan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Moldova
Sırbistan (İkili protokol kapsamında çipli kimlikle giriş hakkı bulunur)
Ukrayna
Antigua ve Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Bahamalar
Barbados
Belarus
Belize
Bolivya
Bosna-Hersek
Brezilya
Brunei
Dominika
Dominik Cumhuriyeti
Ekvador
El Salvador
Esvatini (Svaziland)
Fas
Fiji
Filipinler
Guatemala
Güney Afrika Cumhuriyeti (Sınırda ücretsiz 30 günlük giriş kaşesi)
Haiti
Honduras
Hong Kong
İran
Jamaika
Japonya
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kırgızistan
Kolombiya
Kosova
Kosta Rika
Kuzey Makedonya
Lübnan
Libya
Makau
Malezya
Mauritius
Mikronezya
Moğolistan
Nikaragua
Özbekistan
Panama
Paraguay
Peru
Saint Kitts ve Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ve Grenadinler
Sao Tome ve Principe
Senegal
Seyşeller (Online seyahat izni/formu doldurulur)
Singapur
Şili
Tayland
Trinidad ve Tobago
Tunus
Umman
Uruguay
Ürdün
Vanuatu
Venezuela
Bangladeş
Burkina Faso
Burundi
Cibuti
Doğu Timor
Ermenistan
Etiyopya
Gine-Bissau
Kamboçya
Komorlar
Kuveyt
Laos
Madagaskar
Maldivler
Marshall Adaları
Mısır
Moritanya
Mozambik
Namibya
Nepal
Palau
Ruanda
Samoa
Sierra Leone
Somali
Sri Lanka
Sudan
Suudi Arabistan
Tanzanya
Tayvan
Tonga
Tuvalu
Zambiya
Zimbabve
Avustralya
Bahreyn
Benin
Bhutan
Birleşik Arap Emirlikleri
Endonezya
Fildişi Sahili
Gabon
Gine
Güney Kore (K-ETA zorunlu)
Güney Sudan
Irak
Kenya
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Küba
Lesotho
Malavi
Meksika
Myanmar
Nijerya
Pakistan
Papua Yeni Gine
Rusya
Tacikistan
Togo
Uganda
Vietnam