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İstanbul
Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edebilmesini sağlayacak vize serbestisi sürecinde gözler, Avrupa Birliği ile yürütülen görüşmelere çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vize muafiyetinin hayata geçirilmesi için yerine getirilmesi gereken konular üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Türkiye ile AB arasında 2013 yılında başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında toplam 72 kriter belirlenirken, bunlardan 66'sının karşılandığı, 6 kriterin ise henüz tamamlanmadığı bildiriliyor. Fidan, kalan başlıklara ilişkin hazırlanan taslak çalışmaların bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e sunulacağını açıkladı.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize serbestisi sürecinin tamamlanması halinde Türk vatandaşları, Schengen bölgesindeki 29 ülkeye kısa süreli seyahatlerini vizesiz gerçekleştirebilecek. Avrupa Birliği'nin ortak vize politikasını uygulayan Schengen bölgesinde yer alan ülkeler şöyle:
|No
|Ülke
|No
|Ülke
|1
|Almanya
|16
|İzlanda
|2
|Avusturya
|17
|Letonya
|3
|Belçika
|18
|Lihtenştayn
|4
|Bulgaristan
|19
|Litvanya
|5
|Çekya
|20
|Lüksemburg
|6
|Danimarka
|21
|Macaristan
|7
|Estonya
|22
|Malta
|8
|Finlandiya
|23
|Norveç
|9
|Fransa
|24
|Polonya
|10
|Hırvatistan
|25
|Portekiz
|11
|Hollanda
|26
|Romanya
|12
|İspanya
|27
|Slovakya
|13
|İsveç
|28
|Slovenya
|14
|İsviçre
|29
|Yunanistan
|15
|İtalya
Not: Vize serbestisi henüz yürürlüğe girmedi. Tablodaki ülkeler, sürecin tamamlanması halinde kısa süreli vizesiz seyahat kapsamına girmesi beklenen Schengen ülkeleridir.
Schengen bölgesinde 25 Avrupa Birliği üyesi ülkenin yanı sıra İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn da bulunuyor. Vize serbestisi, kısa süreli seyahatleri kapsayacak; çalışma, eğitim veya uzun süreli ikamet gibi amaçlar için ayrıca ilgili ülkenin mevzuatına göre işlem yapılması gerekecek.
Türkiye'nin AB ile yürüttüğü Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında yerine getirmesi gereken 72 kriterden 6'sı henüz tamamlanmadı. Avrupa Komisyonunun Türkiye raporunda sıralanan eksik başlıklar şöyle:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vize serbestisi çalışmalarına ilişkin son durumu TGRT Haber'de yayımlanan "Gündem Özel" programında değerlendirdi. Sürecin tamamlanması için birkaç konunun kaldığını belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde talimat verdiğini söyledi.
Kurumlar arası çalışmaların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tamamlandığını aktaran Fidan, yaz döneminde hazırlanan taslakların Avrupa tarafıyla kritik düzeyde görüşüldüğünü ifade etti. Fidan, vize serbestisinin hayata geçirilmesi için bazı düzenlemelerin Meclis'ten geçirilmesi gerektiğine de dikkat çekti.
Türkiye'nin vize serbestisi sürecinde kalan 6 kriter için hazırladığı düzenlemelerin Meclis'e sunulması bekleniyor. Ancak bu düzenlemelerin kabul edilmesi, vize muafiyetinin kendiliğinden yürürlüğe gireceği anlamına gelmiyor. Türkiye'nin eksik kriterleri tamamlamasının ardından Avrupa Birliği kurumlarının da gerekli değerlendirme ve onay süreçlerini yürütmesi gerekiyor.
Avrupa Komisyonunun 2026 Türkiye Raporu'nda, vize serbestisi yol haritasındaki bekleyen kriterlerin henüz karşılanmadığı belirtildi. Dolayısıyla Türk vatandaşları için Schengen bölgesine vizesiz seyahatin başlayacağı kesin bir tarih bulunmuyor.