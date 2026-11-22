Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edebilmesini sağlayacak vize serbestisi sürecinde gözler, Avrupa Birliği ile yürütülen görüşmelere çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vize muafiyetinin hayata geçirilmesi için yerine getirilmesi gereken konular üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Türkiye ile AB arasında 2013 yılında başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında toplam 72 kriter belirlenirken, bunlardan 66'sının karşılandığı, 6 kriterin ise henüz tamamlanmadığı bildiriliyor. Fidan, kalan başlıklara ilişkin hazırlanan taslak çalışmaların bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e sunulacağını açıkladı.

VİZE SERBESTİSİ GELİRSE HANGİ ÜLKELERE VİZESİZ GİDİLECEK?

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize serbestisi sürecinin tamamlanması halinde Türk vatandaşları, Schengen bölgesindeki 29 ülkeye kısa süreli seyahatlerini vizesiz gerçekleştirebilecek. Avrupa Birliği'nin ortak vize politikasını uygulayan Schengen bölgesinde yer alan ülkeler şöyle:

No Ülke No Ülke 1 Almanya 16 İzlanda 2 Avusturya 17 Letonya 3 Belçika 18 Lihtenştayn 4 Bulgaristan 19 Litvanya 5 Çekya 20 Lüksemburg 6 Danimarka 21 Macaristan 7 Estonya 22 Malta 8 Finlandiya 23 Norveç 9 Fransa 24 Polonya 10 Hırvatistan 25 Portekiz 11 Hollanda 26 Romanya 12 İspanya 27 Slovakya 13 İsveç 28 Slovenya 14 İsviçre 29 Yunanistan 15 İtalya

Not: Vize serbestisi henüz yürürlüğe girmedi. Tablodaki ülkeler, sürecin tamamlanması halinde kısa süreli vizesiz seyahat kapsamına girmesi beklenen Schengen ülkeleridir.

Schengen bölgesinde 25 Avrupa Birliği üyesi ülkenin yanı sıra İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn da bulunuyor. Vize serbestisi, kısa süreli seyahatleri kapsayacak; çalışma, eğitim veya uzun süreli ikamet gibi amaçlar için ayrıca ilgili ülkenin mevzuatına göre işlem yapılması gerekecek.

VİZE SERBESTİSİ İÇİN KALAN 6 KRİTER NEDİR?

Türkiye'nin AB ile yürüttüğü Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında yerine getirmesi gereken 72 kriterden 6'sı henüz tamamlanmadı. Avrupa Komisyonunun Türkiye raporunda sıralanan eksik başlıklar şöyle:

Terörle Mücadele Kanunu: Terörle mücadele mevzuatının ve uygulamalarının Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Kişisel verilerin korunması: Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın AB müktesebatıyla uyumlu hale getirilmesi bekleniyor. Geri Kabul Anlaşması: AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın tüm hükümlerinin Avrupa Birliği üyesi ülkeler bakımından uygulanması gerekiyor. Europol ile işbirliği: Türkiye ile Europol arasında, ağır suçlar ve terörle mücadele kapsamında kişisel verilerin paylaşılmasına imkan sağlayacak uluslararası anlaşmanın imzalanması gerekiyor. Yolsuzlukla mücadele: Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) tarafından yolsuzlukla mücadele konusunda verilen tavsiyelerin uygulanması bekleniyor. Adli işbirliği: Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamıyla adli işbirliğinin geliştirilmesi gerekiyor.

HAKAN FİDAN'DAN VİZE SERBESTİSİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vize serbestisi çalışmalarına ilişkin son durumu TGRT Haber'de yayımlanan "Gündem Özel" programında değerlendirdi. Sürecin tamamlanması için birkaç konunun kaldığını belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde talimat verdiğini söyledi.

Kurumlar arası çalışmaların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tamamlandığını aktaran Fidan, yaz döneminde hazırlanan taslakların Avrupa tarafıyla kritik düzeyde görüşüldüğünü ifade etti. Fidan, vize serbestisinin hayata geçirilmesi için bazı düzenlemelerin Meclis'ten geçirilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE SERBESTİSİ NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye'nin vize serbestisi sürecinde kalan 6 kriter için hazırladığı düzenlemelerin Meclis'e sunulması bekleniyor. Ancak bu düzenlemelerin kabul edilmesi, vize muafiyetinin kendiliğinden yürürlüğe gireceği anlamına gelmiyor. Türkiye'nin eksik kriterleri tamamlamasının ardından Avrupa Birliği kurumlarının da gerekli değerlendirme ve onay süreçlerini yürütmesi gerekiyor.

Avrupa Komisyonunun 2026 Türkiye Raporu'nda, vize serbestisi yol haritasındaki bekleyen kriterlerin henüz karşılanmadığı belirtildi. Dolayısıyla Türk vatandaşları için Schengen bölgesine vizesiz seyahatin başlayacağı kesin bir tarih bulunmuyor.