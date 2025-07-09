Vizesi biten kadınları para karşılığı evlendiriyorlardı! O çete çökertildi! Gözaltına alınanlar arasında memurlar da var

Ankara'da gittiği nikah dairesinde görevli memur tarafından yabancı uyruklu bir kadınla evlendirilmek için kendisinden yüklü miktarda para istendiği iddia eden kişi polise şikayette bulundu. İhbar üzerine polise harekete geçti.

KADINLARI PARA KARŞILIĞI EVLENDİRİYORLARDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, vize süresi dolmuş Fas vatandaşı kadınları para karşılığında düzenledikleri sahte belgeler aracılığıyla Türk erkeklerle evlendirilen kişiler olduğu tespit edildi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda aralarında 9 ayrı ilçe belediyesinde görevli 10 evlendirme memurunun da yer aldığı toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SAHTE BELGE DÜZENLİYORLARDI

Araştırmalarda aracı olarak tabir edilen kişilerin vize süresi bitmiş Fas uyruklu kadınları ve Türk erkeklerini evlendirmek için bir araya getirdikleri, karşılığında ise iki taraftan da para alındığı tespit edildi. Şebekenin Fas hükümeti tarafından verilmesi gereken evlilik belgesinin sahtesini düzenlendiği belirlenirken, yasal geçerliliği olmayan söz konusu evliliklerin de iptal edileceği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Faslı kadınların ise Türkiye'den sınır dışı edileceği belirtildi.