Vizesiz gidilen ülkeler 2026! Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangisi? Kimlik, pasaport, e vize ile seyahat edilebilecek 130 ülke

2026 yılı itibarıyla Türk vatandaşlardan vize istemeyen ülkeler merak ediliyor. KKTC, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova gibi ülkelere yalnızca kimlik kartıyla da girilebilirken birçok ülke de Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı sağlıyor. Hiçbir vize işlemi gerektirmeden sadece pasaport ile giriş yapılan yaklaşık 60 - 65 ülke, sınır kapısında veya havalimanında ücretli/ücretsiz kaşe/vize alınarak girilen 30 - 35 ülke, konsolosluğa gitmeden, internet üzerinden birkaç dakikada başvuru yapılarak alınan izinlerle girilen ise 20 - 25 ülke yer alıyor. Peki Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte tatil ya da iş için gidebileceğiniz birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip vizesiz ülkeler...

KİMLİK KARTI İLE GİDİLEBİLEN ÜLKELER

Azerbaycan (Yalnızca doğrudan uçuşlarda geçerlidir)

Gürcistan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

Moldova

Sırbistan (İkili protokol kapsamında çipli kimlikle giriş hakkı bulunur)

Ukrayna



TAM VİZESİZ GİDİLEBİLEN ÜLKELER

Antigua ve Barbuda

Arjantin

Arnavutluk

Bahamalar

Barbados

Belarus

Belize

Bolivya

Bosna-Hersek

Brezilya



Brunei

Dominika

Dominik Cumhuriyeti

Ekvador

El Salvador

Esvatini (Svaziland)

Fas

Fiji

Filipinler

Guatemala



Güney Afrika Cumhuriyeti (Sınırda ücretsiz 30 günlük giriş kaşesi)

Haiti

Honduras

Hong Kong

İran

Jamaika

Japonya

Karadağ



Katar

Kazakistan

Kırgızistan

Kolombiya

Kosova

Kosta Rika

Kuzey Makedonya

Lübnan

Libya



Makau

Malezya

Mauritius

Mikronezya

Moğolistan

Nikaragua

Özbekistan

Panama



Paraguay

Peru

Saint Kitts ve Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent ve Grenadinler

Sao Tome ve Principe

Senegal

Seyşeller (Online seyahat izni/formu doldurulur)



Singapur

Şili

Tayland

Trinidad ve Tobago

Tunus

Umman

Uruguay

Ürdün

Vanuatu

Venezuela



SINIR KAPISINDA VİZE ALINABİLENLER

Bangladeş

Burkina Faso

Burundi

Cibuti

Doğu Timor

Ermenistan

Etiyopya

Gine-Bissau



Kamboçya

Komorlar

Kuveyt

Laos

Madagaskar

Maldivler

Marshall Adaları

Mısır

Moritanya





Mozambik

Namibya

Nepal

Palau

Ruanda

Samoa

Sierra Leone

Somali

Sri Lanka



Sudan

Suudi Arabistan

Tanzanya

Tayvan

Tonga

Tuvalu

Zambiya

Zimbabve



E-VİZE/KOLAY ONLİNE BAŞVURU İLE GİDİLEBİLENLER

Avustralya

Bahreyn

Benin

Bhutan

Birleşik Arap Emirlikleri

Endonezya

Fildişi Sahili



Gabon

Gine

Güney Kore (K-ETA zorunlu)

Güney Sudan

Irak

Kenya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti



Küba

Lesotho

Malavi

Meksika

Myanmar

Nijerya

Pakistan



Papua Yeni Gine

Rusya

Tacikistan

Togo

Uganda

Vietnam