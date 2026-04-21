Vizesiz gidilen ülkeler sayısı arttı! İşte Türk pasaportuyla gidilen ülkeler güncel listesi

GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 10:43
21.04.2026
saat ikonu 10:50
Vizesiz gidilen ülkeler listesi Türkiye’de pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Çünkü vize işlemlerinin kimi zaman çok uzun sürerken, bir de vize reddi ile karşılaşmak yapılan tüm planların iptaline yol açabiliyor. Ancak dünya genelinde coğrafi ve tarihi güzellikleri ile Türkiye’den vize almadan gidilecek 100’e yakın ülke de mevcut. İşte Türk pasaportuyla gidilen ülkelerin güncel listesi…

Valizimi ve pasaportumu alıp yola çıkayım, vize derdi ile uğraşmayım diyenlerin en sık başvurduğu kaynaklardan biri Türk pasaportuyla gidilen ülkeler güncel listesi. Çünkü bu listede farklı kıtalarda yer alan onlarca ülke bulunuyor. Farklı kültürler tanımak, dinlendirici bir tatil yapmak ya da doğanın eşsiz güzelliklerini görmek isteyenler vizesiz gidilen ülkelerin listesini görünce oldukça şaşırıyor…

VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER 

AVRUPA & BALKANLAR

  • Arnavutluk
  • Azerbaycan
  • Belarus
  • Bosna Hersek
  • Karadağ
  • Kosova
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
  • Kuzey Makedonya
  • Moldova
  • Sırbistan
  • Ukrayna

ASYA 

  • Brunei
  • Filipinler
  • Hong Kong
  • İran 16.
  • Japonya
  • Kazakistan
  • Kırgızistan
  • Lübnan
  • Macao
  • Malezya
  • Moğolistan
  • Özbekistan
  • Singapur
  • Tayland
  • Ürdün

GÜNEY & ORTA AMERİKA 

  • Arjantin
  • Belize
  • Bolivya
  • Brezilya
  • Ekvador
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Honduras
  • Kolombiya
  • Kosta Rika
  • Nikaragua
  • Panama
  • Paraguay
  • Peru
  • Şili
  • Uruguay
  • Venezuela

AFRİKA & ORTADOĞU

  • Fas
  • Katar
  • Libya
  • Tunus
  • Umman

KARAYİPLER & OKYANUSYA 

  • Antigua ve Barbuda
  • Bahamalar
  • Barbados
  • Dominika
  • Dominik Cumhuriyeti
  • Fiji
  • Haiti
  • Jamaika
  • Mikronezya
  • St. Kitts ve Nevis
  • St. Lucia
  • St. Vincent ve Grenadinler
  • Trinidad ve Tobago
  • Vanuatu

KAPIDA VİZE (SINIRDA VİZE — VOA)

  • Bangladeş
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cibuti
  • Ermenistan
  • Etiyopya
  • Guinea-Bissau
  • Kamboçya
  • Komorlar
  • Kuveyt
  • Laos
  • Madagaskar
  • Maldivler
  • Marshall Adaları
  • Mısır (ücretli, 30 gün)
  • Moritanya
  • Mozambik
  • Namibya
  • Nepal
  • Palau (50 $, 30 gün)
  • Ruanda
  • Samoa
  • Senegal
  • Sierra Leone
  • Somali
  • Sri Lanka
  • Sudan
  • Suudi Arabistan
  • Tanzanya
  • Tayvan
  • Doğu Timor
  • Tonga
  • Tuvalu
  • Zambiya
  • Zimbabve
  • Güney Afrika (ücretsiz kaşe, 30 gün)

E-VİZE / ONLİNE VİZE (KONSOLOSLUĞA GİTMEDEN)

  • Avustralya (eTA)
  • Bahreyn
  • Benin
  • Bhutan
  • Endonezya
  • Fildişi Sahili
  • Gabon
  • Gine
  • Irak
  • Kenya
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • Küba
  • Lesotho
  • Malavi
  • Meksika
  • Myanmar
  • Nijerya
  • Pakistan
  • Papua Yeni Gine
  • Rusya
  • Güney Kore (K-ETA zorunlu)
  • Güney Sudan
  • Tacikistan
  • Togo
  • Uganda
  • Birleşik Arap Emirlikleri
  • Vietnam

SEYAHAT ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER:

Pasaport geçerliliği: Giriş yapılacak ülkede kalış süresinden itibaren en az 6 ay geçerli olmalı.

Yurt dışı çıkış harcı: 2026 itibarıyla 1.250 TL olarak uygulanıyor.

Dönüş bileti & konaklama: Sınır görevlileri gidiş-dönüş bileti ve otel rezervasyonu talep edebiliyor.

Seyahat sağlık sigortası: Bazı ülkelerde zorunlu tutuluyor; önceden kontrol edilmesi öneriliyor.

Seyşeller: Vizesiz olmakla birlikte ülkeye girişten önce çevrimiçi Seyahat Yetkilendirmesi (TA) alınması zorunlu.

Ürdün: İki haftayı aşan kalışlarda yerel makamlara kayıt yaptırılması gerekiyor.

Güney Afrika: Sınır kapısında ücretsiz 30 günlük giriş kaşesi veriliyor.

