Vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler listesi güncellendi! İşte Türkler için şartlar
Vatandaşlar artık iş haricinde kültürel gezi ve tatil için yurt dışını tercih edebiliyor. Bazı ülkeler vize şartı aramıyor ancak gün kısıtlamalarıyla karşılaşılabiliyor. Türk vatandaşlarının en çok merak ettiği konular arasında vizesiz gidilebilecek ülkeler yer alıyor. Pasaport Endeks verilerine göre Türk pasaportuyla vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler belli oldu. İşte vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler...
Birçok vatandaş kendi ülkesi haricinde iş amaçlı, kültürel gezi veya tatil için farklı ülkelere gitmenin planlarını yapıyor. Türk vatandaşları da son dönemlerde yurt dışı tatilini ve rehber eşliğinde turistik gezileri tercih ediyor. Bazı ülkeler sadece pasaport şartı sunarken bazı ülkeler de vize şartlarını ortaya koyuyor. Vizesiz seyahatin boyutu küresel hareketlilikle ekonomik refah arasındaki ilişkiye dayanabiliyor.
TÜRK VATANDAŞLARININ VİZESİZ GİDEBİLECEĞİ ÜLKELER
Türk vatandaşlarının en çok merak ettiği konular arasında kuşkusuz vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler yer alıyor. Yeni yolculuklara bir adım daha yaklaşmak isterseniz ya da belge işleriyle uğraşmak istemezseniz vize istemeyen çok sayıda ülke var. Pasaport Endeks verilerine göre Türk vatandaşı 55'ten fazla ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Ancak bazı ülkelerde yine gün kısıtlamasıyla karşılaşılabiliyor.
VİZESİZ SEYAHATTE GÜN SAYILARI
Süresiz vize olarak Arnavutluk ve Filistin öne çıkıyor. İşte Türklerin vizesiz seyahat edebileceği ülkeler...
Arnavutluk - vizesiz
Angola - vizesiz/30 gün
Antigua ve Barbuda - vizesiz/180 gün
Arjantin - vizesiz/90 gün
Azerbaycan - vizesiz/90 gün
Bahamalar - vizesiz/240 gün
Barbados - vizesiz/180 gün
Beyaz Rusya - vizesiz/30 gün
Belize - vizesiz/90 gün
Bolivya - vizesiz/90 gün
Bosna Hersek - vizesiz/90 gün
Botsvana - vizesiz/90 gün
Brezilya - vizesiz/90 gün
Brunei - vizesiz/30 gün
Şili - vizesiz/90 gün
Kolombiya - vizesiz/90 gün
Kosta Rika - vizesiz/30 gün
Dominika - vizesiz/21 gün
Dominik Cumhuriyeti - E-Bilet/30 gün
Ekvador - vizesiz/90 gün
El Salvador - vizesiz/180 gün
Ekvator Ginesi - vizesiz/90 gün
Fiji - vizesiz/120 gün
Gambiya - vizesiz/90 gün
Gürcistan - vizesiz/360 gün
Guatemala - vizesiz/90 gün
Haiti - vizesiz/90 gün
Honduras - vizesiz/90 gün
Hong Kong - vizesiz/90 gün
İran - vizesiz/90 gün
Jamaika - vizesiz/90 gün
Japonya - vizesiz/90 gün
Ürdün - vizesiz/90 gün
Kazakistan - vizesiz/30 gün
Kırgızistan - vizesiz/90 gün
Malezya - vizesiz/90 gün
Mauritius - vizesiz/90 gün
Mikronezya - vizesiz/30 gün
Moldavya - vizesiz/90 gün
Moğolistan - vizesiz/30 gün
Karadağ - vizesiz/90 gün
Fas - vizesiz/90 gün
Kuzey Makedonya - vizesiz/90 gün
Filistin - vizesiz
Panama - vizesiz/90 gün
Paraguay - vizesiz/90 gün
Peru - vizesiz/180 gün
Filipinler - vizesiz/30 gün
Sırbistan - vizesiz/90 gün
Singapur - vizesiz/30 gün
Suriye - vizesiz/90 gün
Tayland - vizesiz/60 gün
Tunus - vizesiz/90 gün
Ukrayna - vizesiz/90 gün
Uruguay - vizesiz/90 gün
Özbekistan - vizesiz/30 gün
Venezüella - vizesiz/90 gün
Vay be artık dışarı çıkmak ve yeni yerler görmek çok daha kolaylaşıyor, insanın ruhu böyle şeylerden besleniyo