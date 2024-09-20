Vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler listesi güncellendi! İşte Türkler için şartlar

20 Eylül 2024 15:01 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 16:24

Vatandaşlar artık iş haricinde kültürel gezi ve tatil için yurt dışını tercih edebiliyor. Bazı ülkeler vize şartı aramıyor ancak gün kısıtlamalarıyla karşılaşılabiliyor. Türk vatandaşlarının en çok merak ettiği konular arasında vizesiz gidilebilecek ülkeler yer alıyor. Pasaport Endeks verilerine göre Türk pasaportuyla vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler belli oldu. İşte vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler...

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Birçok vatandaş kendi ülkesi haricinde iş amaçlı, kültürel gezi veya tatil için farklı ülkelere gitmenin planlarını yapıyor. Türk vatandaşları​ da son dönemlerde yurt dışı tatilini ve rehber eşliğinde turistik gezileri tercih ediyor. Bazı ülkeler sadece pasaport​ şartı sunarken bazı ülkeler de vize şartlarını ortaya koyuyor. Vizesiz seyahatin boyutu küresel hareketlilikle ekonomik refah arasındaki ilişkiye dayanabiliyor.

TÜRK VATANDAŞLARININ VİZESİZ GİDEBİLECEĞİ ÜLKELER

Türk vatandaşlarının en çok merak ettiği konular arasında kuşkusuz vizesiz seyahat​ edilebilecek ülkeler yer alıyor. Yeni yolculuklara bir adım daha yaklaşmak isterseniz ya da belge işleriyle uğraşmak istemezseniz vize istemeyen çok sayıda ülke var. Pasaport Endeks verilerine göre Türk vatandaşı 55'ten fazla ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Ancak bazı ülkelerde yine gün kısıtlamasıyla karşılaşılabiliyor.

VİZESİZ SEYAHATTE GÜN SAYILARI

Süresiz vize olarak Arnavutluk​ ve Filistin öne çıkıyor. İşte Türklerin vizesiz seyahat edebileceği ülkeler...

Arnavutluk - vizesiz

Angola - vizesiz/30 gün

Antigua ve Barbuda - vizesiz/180 gün

Arjantin - vizesiz/90 gün

Azerbaycan - vizesiz/90 gün

Bahamalar - vizesiz/240 gün

Barbados - vizesiz/180 gün

Beyaz Rusya - vizesiz/30 gün

Belize - vizesiz/90 gün

Bolivya - vizesiz/90 gün

Bosna Hersek - vizesiz/90 gün

Botsvana - vizesiz/90 gün

Brezilya - vizesiz/90 gün

Brunei - vizesiz/30 gün

Şili - vizesiz/90 gün

Kolombiya - vizesiz/90 gün

Kosta Rika - vizesiz/30 gün

Dominika - vizesiz/21 gün

Dominik Cumhuriyeti - E-Bilet/30 gün

Ekvador - vizesiz/90 gün

El Salvador - vizesiz/180 gün

Ekvator Ginesi - vizesiz/90 gün

Fiji - vizesiz/120 gün

Gambiya - vizesiz/90 gün

Gürcistan - vizesiz/360 gün

Guatemala - vizesiz/90 gün

Haiti - vizesiz/90 gün

Honduras - vizesiz/90 gün

Hong Kong - vizesiz/90 gün

İran - vizesiz/90 gün

Jamaika - vizesiz/90 gün

Japonya - vizesiz/90 gün

Ürdün - vizesiz/90 gün

Kazakistan - vizesiz/30 gün

Kırgızistan - vizesiz/90 gün

Malezya - vizesiz/90 gün

Mauritius - vizesiz/90 gün

Mikronezya - vizesiz/30 gün

Moldavya - vizesiz/90 gün

Moğolistan - vizesiz/30 gün

Karadağ - vizesiz/90 gün

Fas - vizesiz/90 gün

Kuzey Makedonya - vizesiz/90 gün

Filistin - vizesiz

Panama - vizesiz/90 gün

Paraguay - vizesiz/90 gün

Peru - vizesiz/180 gün

Filipinler - vizesiz/30 gün

Sırbistan - vizesiz/90 gün

Singapur - vizesiz/30 gün

Suriye - vizesiz/90 gün

Tayland - vizesiz/60 gün

Tunus - vizesiz/90 gün

Ukrayna - vizesiz/90 gün

Uruguay - vizesiz/90 gün

Özbekistan - vizesiz/30 gün

Venezüella - vizesiz/90 gün