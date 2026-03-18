X çöktü mü sorun mu var neden açılmıyor? X erişim sorunu 18 Mart 2026

X erişim sorunu 18 Mart 2026 günü kamuoyunun dikkatine sunuldu. Sosyal medya platformu Twitter’da bağlantı problemi yaşanırken, kullanıcılar “X neden açılmıyor?” sorusuna cevap aramaya başladı. ABD’li iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunda erişim aksaklıkları bildirildi. Sosyal medya uygulaması X’e (Twitter) gün boyunca milyonlarca kullanıcı tarafından giriş yapılıyor. Ancak zaman zaman uygulamada çeşitli teknik sorunlar meydana gelebiliyor. Karşılaştıkları problem nedeniyle hata uyarısı alan kullanıcılar, X erişim raporlarının ayrıntılarını incelemeye başladı.

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ?

18 Mart 2026 Çarşamba günü sosyal medya platformu X (Twitter)’da akışta kesinti yaşandığı gözlemlendi. Downdetector.com.tr günlük verilerine göre, saat 17.25 itibarıyla Twitter’ın hem mobil uygulamasında hem de web sürümünde erişim kesintisi raporlandı. Bölgesel kaynaklı ya da kullanıcı hesabına bağlı sorunlar nedeniyle Tweet atamama veya akışı güncelleyememe gibi problemler ortaya çıkabiliyor.

GİRİŞ VE AKIŞ SORUNLARI BİLDİRİLİYOR

Platformu aktif şekilde kullanan pek çok kişi uygulamaya erişim sağlayamadığını ya da giriş yaptıktan sonra içerik akışının yenilenmediğini dile getiriyor. Bazı kullanıcılar ise paylaşım yapma, mesaj iletme ve bildirim alma gibi temel fonksiyonların çalışmadığını ifade ediyor. Problemin hem mobil uygulamada hem de masaüstü versiyonunda görülebildiği belirtiliyor. İnternet siteleri ve dijital hizmetlerdeki kesintileri izleyen Downdetector verilerine göre, X platformuna dair hata bildirimlerinde son saatlerde belirgin bir yükseliş kaydedildi. Kullanıcı şikâyetlerinin özellikle akşam saatlerinde artış göstermesi, platformda teknik kaynaklı bir sorun yaşandığı olasılığını güçlendirdi.