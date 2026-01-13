X Twitter çöktü mü son dakika 13 Ocak? Twitter’da bağlantı hatası

Her gün milyonlarca kişinin katılım sağladığı Twitter'da bugün anasayfa yenilenmemesi sorunu ile karşılaşıldı. Binlerce kişi Twitter neden açılmıyor araştırmasına başladı.

X TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

Dünyanın her yerinde kullanılan Twitter uygulamasında bazı erişim sorunları yaşanıyor. Mobil üzerinden erişim yapılabilirken web üzerinden yapılan girişlerde sorun yaşanmakta. Kullanıcılar hata bildirimi ile karşı karşıya geldi.

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR, SORUN MU VAR?

X uygulamasında bugün bazı erişim sorunları yaşandı. Downdetector'da yaşanan erişim sorunu raporlanırken kullanıcılar giriş yapmadığını belirtti.

TWİTTER NEDEN ÇALIŞMIYOR?

13 Ocak Salı günü X uygulamasında bazı sorunlar yaşandı. Kullanıcılar web üzerinden siteye girmek istediğinde erişim sorunu ile karşılaştı. Kısa süre içerisinde sorunun giderilmesi bekleniyor.