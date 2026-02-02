Yabancı şüpheli hareketleriyle dikkat çekti! Poşetlerden 60 kilo yaban domuzu eti çıktı

Kategoriler
Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Kemalpaşa ilçesinde 60 kilogram yaban domuzu eti ele geçirildi. Sarp Sınır Kapısı civarında şüpheli hareketlerde bulunan Gürcistan uyruklu bir şahsın poşetlerinde yapılan aramada, parçalara ayrılmış vaziyette yaklaşık 60 kilogram yaban domuzu eti ile bir adet terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak Gürcistan uyruklu şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 34 bin 638 TL idari para cezası uygulandı. Artvin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Artvin genelinde kaçak avcılıkla mücadele başta olmak üzere yaban hayatının korunmasına yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.