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 | Banu İriç

Yağış yüzünü bir gösterip bir kaçacak! Meteoroloji yeni hafta hava durumunu yayımladı

Yeni haftaya yurdun bazı bölgeleri 5 derece kadar düşen sıcaklıklarla başlıyor. Meteoroloji’den gelen son tahminler, özellikle kuzey bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece birden düşeceğini ortaya koydu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Mayıs Pazartesi hava durumu raporunu yayımladı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 05:41
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 05:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey illeri ile Ordu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Öte yandan, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı da etkili olacak.

Yağış yüzünü bir gösterip bir kaçacak! Meteoroloji yeni hafta hava durumunu yayımladı

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, ANCAK GEÇİCİ

Yeni haftanın ilk gününde hava sıcaklıklarında düşüş dikkat çekiyor. Özellikle kuzey kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Ancak uzmanlar, bu serin havanın uzun sürmeyeceğini belirtiyor. Hafta ortasından itibaren yaz sıcaklıkları yeniden etkisini gösterecek.

RÜZGARA VE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği öngörülüyor. Bu nedenle özellikle toz taşınımının yaşandığı bölgelerde ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Yağış yüzünü bir gösterip bir kaçacak! Meteoroloji yeni hafta hava durumunu yayımladı

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara ve Ege: Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. İstanbul 21°C, İzmir 26°C olacak.

Akdeniz: Güneşli ve ılık bir hava hâkim. Antalya 29°C, Adana 29°C civarında seyredecek.

İç Anadolu: Parçalı bulutlu, serin bir hava bekleniyor. Ankara 22°C, Konya 26°C.

Karadeniz: Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri yağışlı, diğer bölgeler bulutlu. Trabzon 17°C, Samsun 19°C.

Doğu Anadolu: Bölgenin kuzeyinde sağanak yağışlar beklenirken, güneydoğu kesimlerde kuvvetli rüzgâr ve toz taşınımı görülecek. Erzurum ve Kars 17°C.

Güneydoğu Anadolu: Hava genel olarak açık. Diyarbakır 32°C, Gaziantep 29°C.

Yağış yüzünü bir gösterip bir kaçacak! Meteoroloji yeni hafta hava durumunu yayımladı

YAZ DOKUNUŞU GERİ GELİYOR

Bugün ve yarın serinleyen hava, hafta ortasında yerini tekrar sıcak ve güneşli günlere bırakacak. Özellikle batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle yaz havası kendini iyice hissettirecek.

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