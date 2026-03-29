Yağışlarla beraber ortaya çıktılar! Kilosu 2 bin TL’den satılan protein deposu

Vatandaşlar yüksek kesimlerde hem doğa yürüyüşü yaparken hem de bu değerli mantarı toplayabiliyor. Besin değeri yüksek olan kuzugöbeği, kilosu yaklaşık 2 bin TL'den satılıyor. Yağışların fazla olması ve ardından gelen güneşle birlikte verimi artan kuzugöbeği mantarı büyük ilgi görüyor. Besin değeri oldukça yüksek olan bu mantar, B1, B2 ve C vitaminleri ile kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi vitamin ve mineraller içeriyor.