Yağışlarla beraber ortaya çıktılar! Kilosu 2 bin TL’den satılan protein deposu

Son yağışlarla birlikte kuzugöbeği mantarında ciddi anlamda bir artış görüldü. Kuzugöbeği mantarı özellikle yoğun yağışların etkisiyle birlikte kendini gösterdi. Bu yıl diğer yıllara oranla daha fazla etkisini gösterdi. Yoğun yağışların etkisiyle daha çok Denizli Buldan’da rastlanan kuzugöbeği mantarı, kırmızı etten daha pahalı fiyatlarda satışa sunuluyor.
Kuzugöbeği mantarının bu yıl ormanlardaki artışı vatandaşları sevindirdi. Kilosu uç fiyatlardan satışa sunulan bu protein deposu ortalamanın üstündeki yağışlarla kendini gösterdi. Özellikle bahar yağmurlarıyla birlikte ormanlık alanlarda yetişen, yüksek protein değerine sahip kuzugöbeği mantarı, Denizli ve çevresinde kilosu 2 bin TL’den satışa sunuldu. Daha çok yüksek kesimlerde toplanan bu mantarlar, doğa yürüyüşü yapanların ve mantar sevenlerin gözdesi oldu.
Vatandaşlar yüksek kesimlerde hem doğa yürüyüşü yaparken hem de bu değerli mantarı toplayabiliyor. Besin değeri yüksek olan kuzugöbeği, kilosu yaklaşık 2 bin TL'den satılıyor. Yağışların fazla olması ve ardından gelen güneşle birlikte verimi artan kuzugöbeği mantarı büyük ilgi görüyor. Besin değeri oldukça yüksek olan bu mantar, B1, B2 ve C vitaminleri ile kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi vitamin ve mineraller içeriyor.
Genellikle çam, meşe gibi ağaç altlarında ve kireçli topraklarda kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı, bahar ayarında düşen yağışların etkisiyle daha da fazla fiyatlarda satışa sunuluyor. Morchellaceae familyasından gelen kuzugöbeği mantarı, doğal ortamda yetişiyor. Lezzetiyle gurme mutfaklarda özel bir yere sahip olan kuzugöbeği mantarı çok fazla rastlanmayan bir mantar çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. İlkbaharda ormanlık alanlarda görülen bu mantar, protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin bir besin kaynağı oluyor.
Kuzugöbeği mantarı özellikle bahar aylarında ortaya çıkan bir mantar türü olarak biliniyor. Bu mantarlar, daha çok ormanlık alanlarda tek tek ya da küçük gruplar şeklinde bulunuyor. Fakat bahar aylarında istenilen yeterli yağışın olmaması, mantarın gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Ormanlarda vatandaşlar tarafından toplanan kuzugöbeğini iyi tanımak gerekiyor.
Kuzugöbeğinin Türkiye’de zehirli bir tür olan sahte kuzugöbeği ile karıştırılması sağlık açısından büyük tehdit oluşturuyor. Sahte kuzugöbeğinin literatürdeki adı ise ‘’Gyromitraesculenta'' olarak ifade ediliyor. Genellikle kuzugöbeği mantarının pişirilerek tüketilmesi tavsiye ediliyor. Bu mantar çiğ tüketildiğinde ise çeşitli alerjik reaksiyonları beraberinde getiriyor.
Kuzugöbeği mantarının sağlık üzerindeki faydaları saymakla bitmiyor. İçeriğindeki yüksek protein sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu proteini sağlıyor, iltihaplanmayı önlüyor. Aynı zamanda bağışıklığı güçlendiren etkiye sahip kuzugöbeği mantarı, antioksidan özellikler taşıyor. Antioksidan yönünden zengin kuzugöbeği mantarı, grip, nezle ve bazı kanser türlerine karşı vücut direncini artırıyor.
Kuzugöbeği mantarı, şapkası koni şeklinde ve süngerimsi bir yapıya sahiptir. Üzerinde derin oyuklar ve çıkıntılar bulunan kuzugöbeği mantarı, karakteristik petekli görünümüyle dikkat çekmektedir. Kuzugöbeği mantarının rengi genellikle sarımsı kahverengi ile koyu kahverengi arasında değişir. Bu mantar, kendine özgü, zengin ve topraksı bir aromaya sahiptir.