Yağız Kaan Erdoğmuş kaç yaşında nereli? Yağız Kaan Erdoğmuş satrançta kaçıncı sırada?

2024 yılında tarihin en genç dördüncü büyükustası unvanını alan Yağız Kaan Erdoğmuş, Mayıs 2026’da güncellenen FIDE klasik tempo dünya sıralamasında 2708 ELO puanına yükseldi. Satranç tarihinde 15 yaşından önce 2700 barajını geçen ilk isim olarak Wei Yi’ye ait uzun yıllardır kırılamayan rekoru geride bırakan Yağız Kaan Erdoğmuş, Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

YAĞIZ KAAN ERDOĞMUŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yağız Kaan Erdoğmuş, 3 Haziran 2011 tarihinde Bursa’da doğdu. 2024 yılında henüz 12 yaşındayken büyükusta olmayı başaran Erdoğmuş, 14 yaş 332 gün ile 2700 ELO seviyesine ulaşan en genç oyuncu olarak kayıtlara geçti ve Wei Yi’nin 15 yaş 272 günlük rekorunu geride bıraktı. 2011 yılında Bursa’da dünyaya geldi. 2019’da 8 yaş kategorisinde Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. 2021’de FIDE unvanlarından usta adayı (CM) olduktan sonra 2022 yılında önce FIDE Ustası, ardından aynı yıl gerekli normları tamamlayarak Türkiye’nin en genç uluslararası ustası (IM) unvanını almaya hak kazandı. Ülke TV tarafından düzenlenen “Sporun Devleri Buluşuyor” ödül töreninde “Yılın Sporcusu” ödülüne değer görüldü. Chessable Sunway Sitges Satranç Festivali’nde ortaya koyduğu başarılı performans sayesinde ilk büyükusta (GM) normunu aldı. Yağız Kaan Erdoğmuş, 23-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen Cidde Uluslararası Satranç Festivali Genç Ustalar Turnuvası’nın finaline 2 tur kala ikinci büyükusta normunu garantilemeyi başardı. Yağız Kaan Erdoğmuş, 1 Nisan 2024 tarihinde düzenlenen Grenke Açık Satranç Turnuvası’nda son normunu da tamamlayarak büyükusta unvanını elde etti. Yağız Kaan Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu sıralamasına göre aktif satranç sporcuları arasındaki en genç GM oldu. Yağız Kaan Erdoğmuş, 12 yıl 9 ay 29 günlük yaşla dünya satranç tarihinin en genç büyükustaları listesinde 4’üncü sıraya yerleşti. Yağız Kaan Erdoğmuş ile birlikte Türkiye’deki büyükusta sayısı 16’ya çıktı.

Sharjah Masters 2024 turnuvasında sergilediği performans sayesinde canlı derecelendirme sisteminde 2569 ELO puanına ulaşan Yağız Kaan Erdoğmuş, 13 yaşındayken Judit Polgár’ın ulaştığı ve 34 yıldır geçilemeyen 2555 ELO rekorunu kırmayı başardı. 20 Aralık 2025 tarihinde FIDE tarafından organize edilen FIDE Dünya U9–U17 Blitz Satranç Şampiyonası’nda 15 yaş kategorisinin şampiyonu oldu. 16 Ocak–1 Şubat 2026 tarihleri arasında Wijk aan Zee kentinde gerçekleştirilen 2026 Tata Steel Satranç Turnuvası’nda, dünyanın önde gelen büyükustalarının mücadele ettiği Masters kategorisinde 13 tur sonunda 7 puan toplayarak 7’nci sırada yer aldı.

YAĞIZ KAAN ERDOĞMUŞ KAÇINCI SIRADA ELOSU KAÇ?

Yağız Kaan Erdoğmuş, güncellenen klasik tempo dünya sıralamasında 2708 ELO puanına çıkarak dünya 32’nciliğine yükselmeyi başardı. Bu derece aynı zamanda kariyerindeki en yüksek sıralama olarak kayıtlara geçti. Sezona 2658 ELO puanı ve dünya 56’ncılığı ile başlayan genç büyükusta, kısa süre içerisinde gösterdiği performans sayesinde tam 6 basamak yükseldi. Özellikle elit rakiplere karşı elde ettiği sonuçlar, ELO puanındaki yükselişin başlıca nedeni olarak öne çıktı.