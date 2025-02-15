Yağmur, güneş, kar ve sis bir arada! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

Hafta sonu ülke genelini nasıl bir hava durumunun beklediği belli oldu. Yapılan uyarıya göre, ülkemiz genelinin parçalı bulutlu olacağı, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

HAFTA SONU HAVA SICAKLIKLARI İÇ KESİMLERDE VE KIYILARDA ARTIYOR

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıklarının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.

Rüzgârın ise genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji, çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulunarak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bu bölgelerdeki olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği tehlikelere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.