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 | Banu İriç

Yağmur, güneş, kar ve sis bir arada! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Şubat Cumartesi günü hava durumu verilerini paylaştı. Önümüzdeki hafta İstanbul dahil pek çok bölgede yeniden kar yağması bekleniyor. Hafta sonu ülkenin bir kesimi yağışlı bir kesimi güneşli olacak. İç kesimlerde ise sisli bir hava etkili olacak.

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Yağmur, güneş, kar ve sis bir arada! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 06:51
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 07:09

Hafta sonu ülke genelini nasıl bir hava durumunun beklediği belli oldu. Yapılan uyarıya göre, ülkemiz genelinin parçalı bulutlu olacağı, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

HAFTA SONU HAVA SICAKLIKLARI İÇ KESİMLERDE VE KIYILARDA ARTIYOR

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıklarının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.

Rüzgârın ise genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji, çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulunarak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bu bölgelerdeki olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği tehlikelere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL'A YENİDEN KAR YAĞACAK MI?
Pazartesi gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının yeniden düşüşe geçerek yağışlı bir havaya girilmesi bekleniyor. Global Forecast System (GFS) verilerine göre, İstanbul'a kar yağışı ihtimali yüzde 70'i aşmış durumda. Önümüzdeki hafta başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde yoğun kar yağışı görülecek.
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#hava-durumu
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